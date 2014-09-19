فيليبي لويس يستبعد صلاح من قائمة ' الأسرع ' في تشيلسي

أثارت اختيارات فيليبي لويس الظهير الأيسر لتشيلسي العديد من علامات التعجب حول اللاعب الأسرع في قائمة الزرق.

وقام لويس بالإجابة على أحد المشجعين عبر موقع التواصل الاجتماعي (Twitter) حول اختيار اللاعب الأسرع في صفوف الزرق خاصة بعد ضم لويك ريمي مهاجم نيوكاسل.

ولكن لويس رد على السؤال قائلا: "1- ويليان، 2- أزار، 3- شورله".

وذكر تقرير عبر موقع (Squawka) أن العديد من الجماهير تعجبوا من اختيارات فيليبي لويس التي تجاهل فيها محمد صلاح جناح الفريق والمعروف أنه من أسرع لاعبي تشيلسي.

كما استبعد ريمي من اختياراته.

وانضم فيليبي لويس من أتليتكو مدريد مقابل 15.8 مليون جنيه استرليني لتعويض رحيل أشلي كول.