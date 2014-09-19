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طارق حامد: أنضم لتدريبات الزمالك بعد مواجهة الجيش

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طارق حامد: أنضم لتدريبات الزمالك بعد مواجهة الجيش طارق حامد: أنضم لتدريبات الزمالك بعد مواجهة الجيش

يستعد طارق حامد لاعب وسط الزمالك المنضم حديثا من سموحة للدخول في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض لأول مرة عقب مباراة طلائع الجيش.

ويلعب الزمالك مع الجيش في الجولة الثانية من الدوري المصري يوم الأحد، ويغيب حامد لشعوره بآلام في جدار المعدة.

وقال حامد لـFilGoal.com يوم الجمعة: "أشعر بتحسن الآن، وأتوقع دخولي التدريبات الجماعية مع الفريق الأسبوع المقبل".

وأضاف "لم أشارك في أي تدريب جماعي أو مباراة ودية حتى الآن، وسأحاول الاستعداد لمواجهة اتحاد الشرطة".

ويلتقي الزمالك في الجولة الثالثة مع الشرطة يوم الخميس 25 سبتمبر.

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