«البرادعي» في الذكرى الثانية لتأسيس «الدستور»: تعلموا من أخطائكم

هنأ الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق والرئيس الشرفي لحزب الدستور، الجمعة، أعضاء الحزب بمناسبة حلول الذكرى الثانية لتأسيسه.

وخاطب «البرادعي» أعضاء الحزب بقوله: «أبنائي وزملائي أعضاء حزب الدستور، يشرفني أن أبعث إليكم بأطيب التهاني بمناسبة مرور عامين على تأسيس الحزب، وهي كانت ولا تزال فترة حرجة ووعرة يمر بها الوطن والحزب، من أجل تحقيق حلم ثورة يناير من حرية وكرامة إنسانية في وطن يتسع للجميع ويرتكز على القيم الإنسانية المشتركة».

وأضاف في رسالته: «مازالت قناعتى وستبقى، أنكم أنتم الأمل وأنتم المستقبل، ورسالتى كما هي دائمًا.. تعلموا من أخطائكم، وحدوا صفوفكم، أنكروا ذواتكم، واجعلوا العلم والأخلاق نبراسكم، وكونوا على يقين أن الحق فوق القوة، والعدل هو طريق الخلاص.. سدد الله خطاكم وأنار سبيلكم».