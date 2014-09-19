وزير الأوقاف: لم يتم فصل أى موظف بالوزارة لانتماءاته السياسية

نفي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن يكون تم فصل أي موظف بالوزارة على مستوي الجمهورية لانتماءاته السياسية، مؤكدًا، أن السبب الوحيد الذي تم تطبيق الفصل فيه هو انقطاع الموظف عن العمل بعد أن يكون استنفذ المدة القانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الأوقاف، الجمعة، مع علماء وأئمة مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، بحضور مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام، ووزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي، ومحافظ البحيرة اللواء مصطفي هدهود، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى والذي يوافق 19 سبتمبر من كل عام ، وهو ذكرى انتصار أهالي رشيد على الحملة الإنجليزية عام 1807.

وأكد الدكتور «جمعة»، أنه لا يوجد أي إداري ينتمي لجماعة الإخوان في وزارة الأوقاف وإداراتها على مستوي الجمهورية، قائلا إن «جميع القيادات أزهرية خالصة حتي النخاع».

ومن المقرر أن يوقع وزيرا الأوقاف والآثار بروتوكول تعاون مع محافظ البحيرة لترميم 3 مساجد أثرية برشيد وهم مسجد «زغلول، المحلي، أبو مندور».

ونوه وزير الأوقاف، خلال الاجتماع ، بأن الوزارة لديها خطة لإحلال وتجديد«3400» مسجد خلال 5 سنوات، مؤكدًا أنه لن يكون هناك مسجد على قائمة الانتظار، وسيتم توجيه فائض الهيئة لعمارة المساجد، بالإضافة إلي مساهمة القوى الشعبية، ومشيرًا إلي أنه سيتم تطوير مصنع سجاد دمنهور، وزيادة الطاقة الإنتاجية إلي أكثر من 500 ألف متر سنويًا.

وأوضح أنه يوجد تعاون وتنسيق بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، بالإضافة لوجود مركز لتدريب وتأهيل المفتين، لتقديم الفتاوى بعشر لغات مختلفة لكل دول العالم لتوصيل الفهم الصحيح للدين الإسلامي في كل أرجاء الأرض.