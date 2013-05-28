طائرة وزارة الطوارئ الروسية تجلى 128 شخصا من سوريا

ذكرت وكالة "إنتر فاكس" الروسية، أنه منذ بضع دقائق، هبطت طائرة وزارة الطوارئ الروسية على مطار "دوموديدوفو" بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، حيث تحمل الطائرة المواطنين الروس ومواطنى رابطة الدول المستقلة الراغبين فى مغادرة سوريا.

وأضافت الوكالة، أن الطائرة تحمل 128 شخصا ورابطة الدول المستقلة الذين يرغبون فى مغادرة المنطقة الخطرة، ومن بين المواطنين 83 مواطنا من روسيا، والباقى من أوكرانيا وروسيا البيضاء ومولدافيا وأذربيجان وطاجيكستان، ومن بين المواطنين العديد من الأطفال.

وأكدت الوكالة أن منذ بداية هذا العام ترك سوريا حوالى 383 شخصا بسبب خطورة المكان هناك، وبالإضافة إلى ذلك فإن روسيا أرسلت إلى سوريا أكثر من 20 طنا من المساعدات، اليوم.