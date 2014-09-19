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مارادونا: كنت سأصبح لاعبا أفضل لولا المخدرات

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مارادونا: كنت سأصبح لاعبا أفضل لولا المخدرات مارادونا: كنت سأصبح لاعبا أفضل لولا المخدرات

أكد الأسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا أنه كان بإمكانه أن يصبح لاعبا أفضل وظاهرة لو لم يكن يتعاطى المخدرات أثناء مشواره الكروي.

وأدمن مارادونا الكوكايين من منتصف الثمانينات حتى مطلع الألفية الثالثة وتسببت في إيقافه عام 1994 مع نهاية مشواره الكروي.

وقال مارادونا في تصريحات للتلفزيون الأرجنتيني "لو لم أتعاط المخدرات كنت سأصبح ظاهرة ولاعبا استثنائيا، قبل أن أحترف في أوروبا كنت أعلم أن مهاراتي هي في مراوغة المدافعين".

وأضاف "عندما كانت الكرة بين أقدامي، اللاعبون الآخرون لم يكن بإمكانهم التدخل كانوا فقط يتحمسون".

وتابع "على الرغم من أنني أبلغ 53 عاما فقط لكنني عشت حياة غير طبيعية وكأنني عشت 80 عاما".

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فيديو اليوم السابع