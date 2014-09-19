وفد اللجنة الوطنية لدراسة سد النهضة يغادر القاهرة متجها إلى إثيوبيا

غادر الوفد الفنى المصرى المشارك فى أعمال اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى القاهرة، اليوم الجمعة، متجها إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لافتتاح أعمال اللجنة التى ستبدأ الأسبوع المقبل بحضور الوفدين السودانى والإثيوبى.

ومن المقرر أن يناقش الخبراء خلال اجتماعهم الأول وضع آلية عمل اللجنة الوطنية وكيفية التنسيق فيما بينهم لتوفير المعلومات والبيانات التى سيتم تقديمها إلى المجلس الاستشارى العالمى الذى سيتولى استكمال الدراسات الفنية التى أوصى بها تقرير اللجنة الثلاثية الصادر 31 مايو 2013.

كما يراجع الخبراء القوائم المقدمة من الدول الثلاث للمكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة فى هذه النوعية من الدراسات لاختيار أحدهما لتولى استكمال الدراسات المطلوبة.