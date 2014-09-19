أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
"ترامب" يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي -
السيسي يلتقي غدا مع العاهل الأردن ووزير الخارجية الأمريكي في واشنطن -
تغطية خاصة - أسامة كمال يرد على سبب التغطية المستمرة والإهتمام حول لقاء الرئيس السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وفد اللجنة الوطنية لدراسة سد النهضة يغادر القاهرة متجها إلى إثيوبيا

Google+ Print
وفد اللجنة الوطنية لدراسة سد النهضة يغادر القاهرة متجها إلى إثيوبيا وفد اللجنة الوطنية لدراسة سد النهضة يغادر القاهرة متجها إلى إثيوبيا

غادر الوفد الفنى المصرى المشارك فى أعمال اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى القاهرة، اليوم الجمعة، متجها إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لافتتاح أعمال اللجنة التى ستبدأ الأسبوع المقبل بحضور الوفدين السودانى والإثيوبى.

ومن المقرر أن يناقش الخبراء خلال اجتماعهم الأول وضع آلية عمل اللجنة الوطنية وكيفية التنسيق فيما بينهم لتوفير المعلومات والبيانات التى سيتم تقديمها إلى المجلس الاستشارى العالمى الذى سيتولى استكمال الدراسات الفنية التى أوصى بها تقرير اللجنة الثلاثية الصادر 31 مايو 2013.

كما يراجع الخبراء القوائم المقدمة من الدول الثلاث للمكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة فى هذه النوعية من الدراسات لاختيار أحدهما لتولى استكمال الدراسات المطلوبة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا