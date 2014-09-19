«التعليم»: مليون و241 ألفًا تقدموا لمسابقة الـ«30 ألف معلم»

أعلن الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، عن أعداد المتقدمين لشغل الوظائف المُعلن عنها بالمديريات التعليمية، طبقًا لاشتراطات شغل الوظيفة، وقواعد المفاضلة فى ضوء الاحتياجات والتخصصات المطلوبة لكل مديرية، منذ فتح باب التقدم لشغل الـ30 ألف وظيفة على مستوى جميع المديريات التعليمية وحتى تاريخه.

وأضاف الوزير، في بيان له، الجمعة، أن أعداد المتقدمين لشغل وظائف التعليم العام، وصل إلى مليون و241 ألفًا و346، بينما بلغ عدد المتقدمين لشغل وظائف التعليم الفني إلى 68 ألفًا و847.

يُذكر أن إجراءات التقدم لشغل الوظيفة تتم من خلال استيفاء استمارة التقدم المخصصة لهذا الغرض، عن طريق الموقع الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم «www.moe.gov.eg» فقط، خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلان، ووفقًا للشروط المقررة بقانون التعليم ولائحته التنفيذية، وأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، والكتاب الدوري رقم (19) لسنة 2014 الصادر من وزير التربية والتعليم، علمًا بأنه لن يُلتفت إلى أي طلبات تقدم بغير الطرق التى قررتها وزارة التربية والتعليم في هذا الصدد.