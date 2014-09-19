"ستار أكاديمي": عين الحسود تصيب شيرين وهجوم مصري عليها

بيروت_علي حلاّل

فقدت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب السيطرة على غنائها خلال أدائها أغنية "داء السيطرة" في السهرة الثانية من برنامج "ستار أكاديمي"، وكأن عيناً حسودا أصبتها منذ دخولها الأول حيث كادت أن تتعثر، لتفقد بعدها السمع خلال أدائها لأغنيتها مع المشتركة المصرية شيرين.

إلا أن ما يغفر لشيرين هو إعترافها أمام الجمهور الحاضر في الستوديو والمشاهدين أنها ليست راضية على غنائها، كونها لم تكن تسمع صوتها، فضلت أن لا تغني إلا أنها استمرت في الغناء لحين انتهاء الأغنية. يذكر أن الكثير من النجوم يعانون من نفس المشكلة التي واجهت شيرين وهي سبق وأن هوجمت العام الماضي خلال غنائها على طريقة "البلاي باك" مع المشتركين.

من جهة ثانية، قوبلت النجمة بهجوم شرس على مواقع التواصل الإجتماعي، لاسيما من المصريين الذين اعتبروا أن النجمة لم ترقص مع ابنة بلدها شيرين خلال أدائهما لأغنية "داء السيطرة، وبأنها تفوهت بكلاماً كان من الأفضل أن تحتفظ به حينما قالت: "من لا يملك صوتاً جميلاً فليذهب إلى المنتخب، وكان من الأفضل ان لا تجرح بأحد كونها فنانة معروفة وهي نفسها فقدت السيطرة على أغنيتها.

كما اعتبر رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن شيرين كانت مترنخة على المسرح، ما أفقدها السيطرة على غنائها وعلى كلامها، ما جعلها تظهر بهذه الصورة، في حين، دافع محبي النجمة عن إطلالاتها الناجحة وصوتها الجميل وشيرين المحفوظة مكانتها في قلوبهم مهما هوجمت وحصل معها.

كما لوحظ انزعاج شيرين بعد انتهاء وصلتها الأولى، ودفعها بمدير المسرح جانباً، وتهرع إلى الكواليس، وعلمنا أن "شيرين أبدت انزعاجها في الكواليس، وكانت في غاية العصبية لما حصل معها.

أما الإطلالة الثالثة لشيرين كانت موفقة، حيثت قدمت لوحة منفردة لأغنيتها "ومين اختار"، التي صورتها مؤخراً على طريقة الفيديو كليب وتلقى انتشاراً واسعا.

وبالعودة إلى البرايم الثاني، لم يكن أفضل من سابقه، فما زال تطور بعض الطلاب ضعيفاً، والنشاز رافق الكثير منهم، ولا تبشر أصوات البعض منهم وحضورهم على المسرح بأنهم مشاريع نجوم، وهم كغيرهم سيتم نسيانهم بعد إنتهاء البرنامج، مع العلم أن هناك أصوات وطلاب يستحقون الوقوف عند ما يبذولونه ويقدمونه على المسرح لاسيما شيرين من مصر، وكنزة من الجزائر، وغادة وابتسام من مصر وليث من فلسطين وليا وريتا من لبنان، وهؤلاء باتوا يحصدون إعجاب متابعي جمهور البرنامج ومن المرشح استمرارهم للمراحل المقبلة.

متتبعو البرنامج اعترضوا على البرايم الثاني وبأنهم يفتقدون للرقصات التي كانت تقدمها أليسار كركلا، واصفين اللوحات بالباهتة، رغم عرض لوحات غنائية جميلة لاسيما لوحة "See Saw" وأغنية "Beautiful liar" أدّتها كلّ من ليا مخّول من لبنان ودعاء السبيعي من مصر، ثمّ لوحة "الرسائل" وأغنية "إلّي جاي أحسن" بصوت مينا عطا من مصر وعلي شدّاد من لبنان، فيما أدّى اللبناني إيلي إيليا والمصري محمّد شاهين أغنية "لمّا ع طريق العين" ضمن لوحة "الفخّار"، وغنّت ابتسام تسكت من المغرب "سهرانين" ضمن لوحة "Circular Podium".

باقة ورود لكلوديا

قدمت إحدى المعجبات باقة ورود لمديرة الأكاديمية كلوديا مرشليان، والتقطت صورة معها. وشكرتها كلوديا على حبها. ولا تزال كلوديا تسرق النظر إلى هاتفها كلما سنحت لها الفرصة خلال الفواصل الإعلانية أو تقوم بإجراء اتصالات هاتفية مع صديقات لها أو أقربائها ربما.

وفي ختام البرايم الثاني من "ستار اكاديمي 10"، وقف الطلاّب الثلاثة النومينيه اشراق قمر من تونس، محمّد حسين من مصر، واسماعيل مناسترلي من سوريا، لإعلان نتيجة تصويت الجمهور، والتي أنقذت اسماعيل بنسبة 37.46 %، مقابل 33.76% لمحمّد و 28.78 % لإشراق.

أما تصويت الطلاّب، فجاء بنسبة 10 لمحمّد مقابل 4 لإشراق، التي غادرت البرنامج في نهاية البرايم.