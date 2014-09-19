«السادات الديمقراطي»: السيسي عند حسن ظن الفلاحين به

أشاد اللواء على خاطر، القيادي في حزب «السادات الديمقراطي»، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في حفل عيد الفلاح، مساء الخميس.

وقال، في بيان صادر عن الحزب الجمعة، إن الرئيس كان عند حسن ظن الفلاحين به، وإن قراراته فيما يتعلق بقوانين التأمين الصحي للفلاحين والتكافل الزراعي، وضرورة وضع مشروع قوانين المعاشات والصيد والزراعة التعاقدية، تثبت مدى إدراكه مشكلات الفلاح وإلمامه بها وبطرق حلها.

واعتبر «خاطر» طلب الرئيس من الفلاحين الصبر سنتين «طلبًا محقًّا»، وذلك «لأن تلك المشكلات الكثيرة والمتراكمة على مدار سنوات لا يمكن حلها بين عشية وضحاها»، على حد قوله.

واختتم «خاطر» بإعلان كامل دعم حزبه للرئيس في خططه التنموية، ومجهوداته لأجل استصلاح مشروع المليون فدان، وتحسين وضع الفلاحين والارتقاء بهم.