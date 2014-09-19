أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
"ترامب" يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي -
السيسي يلتقي غدا مع العاهل الأردن ووزير الخارجية الأمريكي في واشنطن -
تغطية خاصة - أسامة كمال يرد على سبب التغطية المستمرة والإهتمام حول لقاء الرئيس السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«السادات الديمقراطي»: السيسي عند حسن ظن الفلاحين به

  • مصر
  • 5
Google+ Print

أشاد اللواء على خاطر، القيادي في حزب «السادات الديمقراطي»، بكلمة الرئيس عبدالفتاح ، خلال مشاركته في حفل عيد الفلاح، مساء الخميس.

وقال، في بيان صادر عن الحزب الجمعة، إن الرئيس كان عند حسن ظن الفلاحين به، وإن قراراته فيما يتعلق بقوانين التأمين الصحي للفلاحين والتكافل الزراعي، وضرورة وضع مشروع قوانين المعاشات والصيد والزراعة التعاقدية، تثبت مدى إدراكه مشكلات الفلاح وإلمامه بها وبطرق حلها.

واعتبر «خاطر» طلب الرئيس من الفلاحين الصبر سنتين «طلبًا محقًّا»، وذلك «لأن تلك المشكلات الكثيرة والمتراكمة على مدار سنوات لا يمكن حلها بين عشية وضحاها»، على حد قوله.

واختتم «خاطر» بإعلان كامل دعم حزبه للرئيس في خططه التنموية، ومجهوداته لأجل استصلاح مشروع المليون فدان، وتحسين وضع الفلاحين والارتقاء بهم.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
"ترامب" يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي

"ترامب" يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي

السيسي يلتقي غدا مع العاهل الأردن ووزير الخارجية الأمريكي في واشنطن

السيسي يلتقي غدا مع العاهل الأردن ووزير الخارجية الأمريكي في واشنطن

تغطية خاصة - أسامة كمال يرد على سبب التغطية المستمرة والإهتمام حول لقاء الرئيس السيسي مع ترامب

تغطية خاصة - أسامة كمال يرد على سبب التغطية المستمرة والإهتمام حول لقاء الرئيس السيسي مع ترامب

فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة»

فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة»