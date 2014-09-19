الصين تعتزم افتتاح قنصلية لها في أربيل بشمال العراق خلال شهرين

تعتزم جمهورية الصين الشعبية افتتاح قنصلية لها في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، وحددت تان بانكلين كأول قنصل لها في الإقليم.

وقالت رئاسة إقليم شمال العراق، في بيان لها الجمعة، إن «رئيس الإقليم مسعود بارزاني استقبل الدبلوماسي الصيني، تان بانكلين، في مدينة دهوك، وخلال الاجتماع بين الطرفين تم الإعلان عن عزم الصين افتتاح قنصلية عامة في أربيل خلال الشهرين المقبلين، واختيار بانكلين كأول قنصل لبلاده لدى الإقليم».

ولفت البيان إلى أن رئيس الإقليم ثمّن بدء علاقات دبلوماسية مباشرة بين الصين والإقليم، معبرًا عن أمله في أن «تخدم هذه العلاقات مصلحة الطرفين».

ونوّه بارزاني إلى أن «الصين بحكم موقعها الدولي بإمكانها أن تلعب دورا بارزا في مجال مكافحة الإرهاب»، مثمنا «تقديم الصين للمساعدات الإنسانية للإقليم».

من جهته، قال بانكلين إن «هذه الخطوة ستفتح المجال أمام علاقات رسمية ومباشرة بين الصين وكردستان»، لافتًا إلى أن «أفق الازدهار في الإقليم بادية للعيان، وهناك مجالات واسعة للشراكة بين الطرفين»، بحسب البيان نفسه.

كما أشار القنصل الصيني إلى استعداد بلاده نحو «تقديم المساعدات الإنسانية والعون للنازحين»، مؤكدا «تأييد الصين كل الجهود الدولية في ترسيخ الأمن والاستقرار الدوليين».

وأضاف بانكلين: «الإرهاب خطر مشترك على كل بلدان العالم دون استثناء».

يأتي قرار الصين افتتاح قنصلية لها في إقليم شمال العراق، في وقت تخوض فيه قوات الإقليم والقوات العراقية مواجهات عنيفة مع تنظيم (داعش) بعد سيطرته على مساحات واسعة في شمال وغرب العراق.