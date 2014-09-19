«يديعوت»: اعتقال إيرانيين في كينيا حاولا السفر إلى تل أبيب بجوازات إسرائيلية مزورة

ذكر تقرير اخباري أنه تم القبض على شخصين إيرانيين في العاصمة الكينية نيروبي في وقت سابق الأسبوع الحالي، كان يحملان جوازات سفر إسرائيلية مزورة.

> وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني، الجمعة، أن الشخصين الإيرانيين في مطلع العشرينات من العمر، وهما رجل

> وامرأة كانا يعتزمان استخدام جوازات السفر لدخول إسرائيل.

> وأضافت أن الشخصين، الذين تم القبض عليهما في مطار نيروبي، حاولا ركوب طائرة تابعة للخطوط الجوية البلجيكية للتوجه إلى بلجيكا ومن هناك يستقلان طائرة إلى تل أبيب.

> وتابعت أنه بعد القبض عليهما تم اقتيادهم إلى مكتب الهجرة الكيني، الذي قام بدوره بإبلاغ السلطات الإسرائيلية بالقبض عليهما.

> وأشارت الصحيفة إلى أن الشخصين الإيرانيين يخضعان للاستجواب، ولم يتضح في الوقت الحالي السبب وراء سعيهما لدخول إسرائيل باستخدام جوازات سفر مزورة، وما إذا كانت هذه محاولة للتجسس على إسرائيل أو لتنفيذ هجوم إرهابي أو أن الشخصين كانها يسعيان لبدء حياة جديدة في دولة غربية، واعتقدا أن إسرائيل أفضل خيار لهما.

> يذكر أن مصالح إسرائيلية في كينيا تعرضت لهجمات تبنتها القاعدة في عام 2002، حيث أدى هجوم شنه 3 انتحاريين على فندق يرتاده العديد من السياح الإسرائيليين إلى مقتل 12 كينياً وثلاثة إسرائيليين قرب مدينة مومباسا.

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