تسريب 15 امتحاناً في جامعة خاصة بدبي مقابل 7 آلاف و500 درهم

بدأت محكمة الجنايات في دبي أمس النظر في قضية تسريب أوراق امتحانات 15 مادة دراسية عبر «واتس أب» من إحدى الجامعات الخاصة، متهم فيها موظف آسيوي يعمل بمهنة فني تقنية معلومات، وطالب عرض عليه رشوة مقابل 500 درهم عن كل امتحان.

وجاء في تحقيقات النيابة التي أحالت القضية إلى الجنايات أمس أن المتهم الاول يعمل موظف دعم في قسم تقنية المعلومات لدى الجامعة، ويختص بتقديم الدعم الفني للشبكة المعلوماتية فيها، ومساعدة الهيئة التدريسية في طباعة أوراق الامتحانات الخاصة بالمواد التي يتم طرحها، وقد قبل لنفسه رشوة مادية من أحد طلبة كلية الاعلام الذي طلب منه تسريب أسئلة الاوراق الامتحانية مقابل 500 درهم عن كل ورقة.

كما تبين خلال التحقيقات أن الطالب أرسل رموز 15 مادة امتحانية إلى «الفني»، ومن ثم سلمه 7500 درهم على دفعتين مقابل عملية التسريب. ووجهت النيابة إلى الطالب تهمة عرض الرشوة على الفني، والاشتراك معه في الجريمة، مع علمه بطبيعة عمله، عن طريق الاتفاق والمساعدة في عملية التسريب.