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القبض على 3 باكستانيين بتهمة السرقة في الشارقة

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القبض على 3 باكستانيين بتهمة السرقة في الشارقة القبض على 3 باكستانيين بتهمة السرقة في الشارقة

ألقى فرع جرائم السرقات بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة القبض على: (أسد. ع. ف) و(حيدر. ع. ك) و(سليمان. خ. ل)، جميعهم من الجنسية الباكستانية .

وتعود التفاصيل إلى ورود عدة بلاغات لمراكز الشرطة الشاملة بالإمارة، تفيد بتعرض عدة محال تعمل في مجال تجارة الأجهزة الإلكترونية للسرقة، بعد أن تمكن مجهولون من اقتحامها وسرقة كل محتوياتها من أجهزة إلكترونية وهواتف نقالة والفرار إلى جهة مجهولة، وعلى ضوء البلاغات تم تشكيل فريق أمني من قبل أجهزة التحريات والمباحث الجنائية لكشف ملابسات تلك السرقات، والقبض على الجناة لتقديمهم للعدالة، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات، تمكن الفريق الأمني من الاشتباه في أشخاص يحملون الجنسية الباكستانية (من أصحاب السوابق) دخلوا للدولة بطرق غير مشروعة وعليه تم إلقاء القبض عليهم، وبتفتيش مقار إقامتهم تم العثور على بعض المسروقات وبمواجهتهم بالتهم أقروا بها، مرشدين عن مواقع المحال التجارية التي قاموا بسرقتها، وعليه تم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة في إمارة الشارقة.

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