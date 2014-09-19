نسائية دبي تستعد للعرس الجماعي الثالث

برعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، تنظم جمعية النهضة النسائية بدبي العرس الجماعي الثالث للشباب والشابات المواطنين المزمع إقامته في فبراير المقبل، حيث واصلت لجنة العرس الجماعي بمركز النهضة للاستشارات والتدريب استعداداتها التنظيمية وناقشت في اجتماعها الذي عُقِد أول من أمس بمركز دبي التجاري العالمي الخطوات والترتيبات المتعلقة بحفل العرس.

استقرار

في ذلك الإطار أوضحت الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام لجمعية النهضة النسائية بدبي رسالة الجمعية في سعيها لتعميق الولاء بكل أشكاله والحفاظ على النسيج المجتمعي بإطلاقها مبادرات تخدم الأسرة وتساهم في تحقيق استقراره، وأضافت أن الزيجات الجماعية المتبناة مِن مؤسسات الدولة تترجم مُثل التعاضد والتآزر في المسؤولية المجتمعية، وإن جمعية النهضة النسائية تتآلف مع مساعي الدولة الرامية إلى التخفيف من أعباء حفلات الزواج والحث على الاقتصاد في تكاليفه، وبتشجيعها إقامة الحفلات الجماعية لتحقيق التنمية الاجتماعية ببناء الأسر المستقرة في مجتمع الإمارات المترابط.

تواصل

وثمنت د. الفلاسي حرص سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم على التلاحم الأسري من خلال تواصل رعايتها الكريمة لمبادرة العرس الجماعي الذي تتبناه الجمعية بفيض عطاءات سموها المتواترة وبتقديمها جود الدعم لإحياء الاستقرار في البيت الإماراتي.

وأشارت عفراء الحاي مديرة مركز النهضة للاستشارات والتدريب إلى أهمية ترشيد الإنفاق والحد من المغالاة في تكاليف الزواج، لافتة إلى ضرورة تغيير ثقافة المجتمع من خلال المفاهيم الموطدة للتماسك الأسري، بعيداً عن حمول الديون التي ترهق كواهل البيوت.

وأشادت الحاي بدور المؤسسات الوطنية في التكاتف الاجتماعي دعماً وتعزيزاً لغاية تيسير الزواج على أبناء الوطن لبناء حياة زوجية ناجحة.