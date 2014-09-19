محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الصربي العلاقات بين البلدين

بحث الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع فخامة الرئيس توميسلاف نيكوليتش رئيس جمهورية صربيا علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وصربيا وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين .

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الصربي اليوم بمقر الرئاسة في بلجراد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة رسمية لجمهورية صربيا .

ورحب الرئيس الصربي في بداية اللقاء بسمو ولي عهد ابوظبي متمنيا لهذه الزيارة كل نجاح وتوفيق في تطوير العلاقات الثنائية ودعمها بمختلف المشاريع والبرامج التي من شأنها ان تساهم في تعزيز التعاون بين البلدين.

ونقل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء للرئيس الصربي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتمنياته لصربيا وشعبها الصديق المزيد من التطور والازدهار.

وأعرب سمو ولي عهد ابوظبي عن سعادته بلقاء فخامة الرئيس الصربي لبحث كافة المواضيع التي من شأنها ان تدعم خطط تنمية وتطوير المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع التنموية المشتركة بين دولة الامارات وجمهورية صربيا .

كما اعرب سموه عن تفاؤله بنمو العلاقات الى الافضل بعد الخطوات الملموسة والحيوية التي قطعها التعاون بين البلدين في إطار الصداقة والتعاون والمصالح المتبادلة .

وأكد الجانبان خلال اللقاء تطلع البلدين إلى المزيد من التنسيق والتعاون في المجالات التي تهم المصلحة المشتركة والعمل على توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وتنويعها بما يخدم كافة الجوانب التنموية حتى تتحقق الفائدة المرجوة للجانبين.

من جانبه حمل الرئيس الصربي خلال اللقاء الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نقل تحياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار .

وقال ان بلاده مهتمة بتطوير علاقاتها مع دولة الامارات العربية المتحدة وذلك للمكانة الرفيعة التي وصلت اليها على صعيد العلاقات المتميزة والتعاون البناء مع مختلف الدول اضافة الى ما تتمتع به من تقدم وتطور في كافة المجالات.

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مختلف التطورات والأحداث الدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

...والتقى رئيس الوزراء الصربي

كما عقد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جلسة مباحثات مع معالي الكسندر فوتشيتش رئيس وزراء جمهورية صربيا حول العلاقات الثنائية بين دولة الامارات وجمهورية صربيا .

ورحب معالي الكسندر فوتشيتش بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية الاجتماع ..معربا عن أمله ان تساهم هذه الزيارة المهمة في تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات .

وتم خلال الجلسة بحث علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين وآليات تعزيز التعاون الاقتصادي الاستثماري وتنمية فرص الاستثمارات المتبادلة.

وقال الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ان دولة الامارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تهتم بفتح المجال واسعا امام اقامة علاقات صداقة وتعاون مع مختلف الدول قائمة على الاحترام المتبادل والتواصل وبما يحقق المصالح المشتركة.

وأوضح سموه أن العلاقات الثنائية بين الإمارات وصربيا تشهد نموا متواصلا تهدف إلى دفع الجهود الثنائية نحو تعاون متميز وشامل يصب في صالح البلدين .

واضاف سمو ولي عهد ابوظبي ان لقاء اليوم يمثل خطوة مهمة في طريق تنمية وتطوير مجالات التعاون القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين اضافة الى دعم المشاريع الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين متمنيا سموه بان تشهد هذه العلاقات مزيدا من النمو والتطور.

وأكد الجانبان في هذا الصدد مواصلة تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات وتوسيع نطاق التعاون في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والصحية وبما يحقق طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الصديقين .. وأعربا عن سعادتهما للخطوات التي قطعتها العلاقات بين الجانبين والتي تأتي في إطار الصداقة والتعاون والمصالح المشتركة .

من جانبه اشار رئيس الوزراء الصربي الى اهتمام القطاعين الحكومي والخاص ببلورة افكار جديدة لاقامة مشاريع مشتركة مع دولة الامارات وذلك للمكانة المتميزة التي وصلت اليه الامارات في العديد من القطاعات الاقتصادية والسياحية والخدمات .

وقال ان المبدأ والنهج الذي تقوم عليه دولة الامارات في اقامة تعاونها وعلاقاتها مع دول العالم من احترام متبادل وحوار بناء وشفافية واضحة يعزز توجه صربيا الى تعزيز وتنمية علاقاتها مع الامارات ..متمنيا تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين للاستفادة من الامكانيات والموارد وتطويرها في البلدين.

> وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مختلف التطورات والمستجدات الدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

حضر اللقاء من جانب دولة الإمارات معالي حسين ابراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة جمعة راشد سيف الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية صربيا ومن الجانب الصربي معالي دوسان فوجوفيتش وزير المالية ومعالي زيلكو سيرتيش وزير الاقتصاد ومعالي سردغان فيربيتش وزير التعليم ومعالي ايفيتسا داتشيتش وزير الخارجية ومعالي زلاتيبور لونكيتش وزير الصحة وعدد من المسؤولين.

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