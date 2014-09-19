الأحد.. ختام الدورة “c” لـ 90 مدرب كرة قدم بالفيوم وبنى سويف

تختتم الأحد المقبل الدورة التى أقامتها منطقة الفيوم لكرة القدم لمدربى الكرة للحصول على الرخصة “c”، بالاشتراك مع الاتحاد المصرى لكرة القدم وتحت رعاية الاتحاد الافريقى .

كانت الدورة قد بدأت 17 سبتمبر الحالى وتستمر حتى الأحد 21 سبتمبر ، وحاضر فيها كل من الدكتور محمود سعد ، والدكتور المفتى إبراهيم ، والدكتور صبرى العدوى ، والدكتور جمال محمد على ، والكابتن شوقى عبد الشافى ، والدكتور جمال عبد الله ، والدكتور محمود أبو العينين .

شملت الدورة محاضرات نظرية فى نادى محافظة الفيوم ومحاضرات عملية على ملاعب الاستاد الرياضى بإشراف الكابتن وحيد الشريف مدير الاستاد .

شارك فى الدورة 90 من مدربى كرة القدم فى الفيوم وبنى سويف من بينهم وليد هويدى مدير الكرة فى نادى المقاصة وأحمد المنشاوى لاعب الترسانة السابق ، ومحمد زكريا لاعب الزمالك السابق ، والإعلامى سامح الفيومى ، وجمال عبد الناصر ، ومحمد حسن شلبى ، وجمال لملوم لاعبى المقاصة والفيوم السابقين ، ومحمد فؤاد ، ومحمود نور الدين ، مدربى أكاديمية الزمالك بالفيوم .