إقامة مبارايات 3 فرق على ستاد الفيوم

أكد الكابتن وحيد الشريف مدير ستاد الفيوم الرياضى أن الاستاد يستقبل مبارايات فرق المقاصة فى الدورى الممتاز ، بالإضافة إلى فريقى الفيوم ومنية الحيط فى الدورى الممتاز “ب ” .

وأشار إلى أن ظهور بعض الأرض فى الملعب خالية من النجيلة فى مباراة المقاصة والرجاء يرجع إلى الموجه الحارة التى شهدتها الفيوم خلال شهر أغسطس ، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء فى بعض الأيام والتى لم تمكنا من رى الأرض فى مواعيدها, ، لافتا إلى أنه تجرى حاليا عمليات معالجة لهذه المناطق ، مشيرا إلى أن أسامه التونى ، مدير الملعب أكد أن عمليات المعالجة سوف تستغرق نحو شهر .

وأضاف الشريف أن وجود ثلاث فرق تلعب على ملعب الاستاد من شأنه التاثير على الأرضية لكننا نبذل قصارى جهدنا لمعالجة وصيانة الملعب أولا بأول حتى يظهر فى أحسن صورة خاصة بعد تركيب البوابات الإليكترونية والكاميرات وموافقة مديرية الأمن على إقامة مبارايات فريق المقاصة فى الاستاد .