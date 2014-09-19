فرنسا تشن غارات جوية على أهداف لـ”داعش” بالعراق

قالت فرنسا، إن طائراتها شنت غارات داخل العراق، اليوم الجمعة، للمرة الأولى منذ تعهدت البلاد بالانضمام إلى الحملة العسكرية على متشددي تنظيم الدولة الإسلامية الذين سيطروا على أجزاء من البلاد، وذلك حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وأضاف بيان من مكتب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند، بعد قليل من الغارات “هذا الصباح في تمام الساعة 9:40 صباحًا، شنت طائرات “رافال” أول هجوم على مستودع امدادات تابع للإرهابيين.”

كان أولوند قد قال يوم الخميس إن الهجمات الجوية الفرنسية ستبدأ قريبا بمجرد أن تحدد طلعات الاستطلاع الأهداف