أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
"ترامب" يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي -
السيسي يلتقي غدا مع العاهل الأردن ووزير الخارجية الأمريكي في واشنطن -
تغطية خاصة - أسامة كمال يرد على سبب التغطية المستمرة والإهتمام حول لقاء الرئيس السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مقتل وإصابة 7 أشخاص في تفجير عبوة ناسفة جنوبي شرق بغداد

Google+ Print
مقتل وإصابة 7 أشخاص في تفجير عبوة ناسفة جنوبي شرق بغداد مقتل وإصابة 7 أشخاص في تفجير عبوة ناسفة جنوبي شرق بغداد

صورة أرشيفية

أفاد مصدر أمني اليوم الجمعة ، بأن سبعة اشخاص سقطوا بين شهيد وجريح بتفجير عبوة ناسفة بالقرب من منطقة لبيع الخضار في منطقة النهروان ، جنوبي شرق بغداد.

وذكرت وكالة الانباء العراقية “واع” عن المصدر أن “عبوة ناسفة انفجرت ، صباح اليوم ، بالقرب من منطقة لبيع الخضار في منطقة النهروان ، جنوبي شرق بغداد ، مما أسفر عن استشهاد شخص واصابة ستة اخرين بجروح متفاوتة صادف مرورهم لحظة وقوع التفجير”.

وأضاف المصدر أن ” قوة امنية هرعت الى مكان الحادث ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج ، والشهداء الى دائرة الطب العدلي “، فيما نفذت عملية دهم وتفتيش بحثا عن منفذي التفجير.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا