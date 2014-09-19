مقتل وإصابة 7 أشخاص في تفجير عبوة ناسفة جنوبي شرق بغداد

أفاد مصدر أمني اليوم الجمعة ، بأن سبعة اشخاص سقطوا بين شهيد وجريح بتفجير عبوة ناسفة بالقرب من منطقة لبيع الخضار في منطقة النهروان ، جنوبي شرق بغداد.

وذكرت وكالة الانباء العراقية “واع” عن المصدر أن “عبوة ناسفة انفجرت ، صباح اليوم ، بالقرب من منطقة لبيع الخضار في منطقة النهروان ، جنوبي شرق بغداد ، مما أسفر عن استشهاد شخص واصابة ستة اخرين بجروح متفاوتة صادف مرورهم لحظة وقوع التفجير”.

وأضاف المصدر أن ” قوة امنية هرعت الى مكان الحادث ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج ، والشهداء الى دائرة الطب العدلي “، فيما نفذت عملية دهم وتفتيش بحثا عن منفذي التفجير.

أ ش أ