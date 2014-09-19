توقيع بروتوكول تعاون لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا

وقعت مصر وبيلاروسيا بروتوكول تعاون لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة وذلك فى ختام اجتماعات الدورة الثانية للجنة التجارية المصرية والتى استضافتها العاصمة البيلاروسية مينسك على مدى أربعة أيام ، وقد ترأس الجانب المصرى منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعن الجانب البيلاروسى فانتين تشيكانوف وزير التجارة البيلاروسى.

وقال عبد النور – في بيان لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة – إن هذا البروتوكول يمثل نواة لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المشتركة مع جمهورية بيلاروسيا وتمهيدا لإقامة منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادى الأوروأسيوى، مؤكدا أن مصر حريصة على توسيع علاقاتها الاقتصادية مع أسواق دول الاتحاد الأوروأسيوى والتى تضم أكثر.

من 140 مليون نسمة، فضلا عن أن هذه الدول لديها العديد من الفرص التى يجب الاستفادة منها فى فتح منافذ وقنوات جديدة أمام الصادرات المصرية.

وأضاف عبد النور أن البروتوكول يتضمن أهمية تفعيل العمل المشترك بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة القادمة وبما يتلاءم مع قدرات الجانبين حيث أعرب الجانب المصري عن اهتمامه بالمجالات الفنية الواعدة مثل أبحاث تكنولوجيا المعادن، أبحاث التكنولوجيا الحيوية الزراعية، ومجال البحوث الطبية الحيوية ومختلف التطبيقات وبدائل الطاقة الجديدة والمتجددة ومكافحة التلوث وحماية البيئة.

واستعرض الجانبان مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، وأوضحا أهمية بذل مزيد من الجهد لتشجيع التعاون المشترك خاصة في ضوء اهتمام الجانب البيلاورسي بالسوق الافريقي وذلك عن طريق اعتبار مصر بوابة القارة الأفريقية وكذا اعتبار بيلاورسيا بوابة لمصر للتعاون مع الاتحاد الجمركي اليورو – اسيوي.

وعلى مستوى”التعاون في مجال التجارة”، أبدى الجانب المصري اهتمامه في زيادة الصادرات المصرية لبيلاروسيا والتي على رأسها: (الموالح، البطاطس، البصل، العنب، مفارش المائدة، الأثاث الخشبي، الفوسفات، السيراميك، السجاد الآلي, والجرانيت)، بينما أبدى الجانب البيلاروسي اهتمامه في توريد عدد من المنتجات منها الجرارات والمعدات الزراعية المساعدة والمقطورات ومعدات المناجم والتعدين والمحاجر وسيارات نقل قلاب حمولة 30 حتى 450 طنا من صنع المصانع البيلاروسية للسيارات وسيارات نقل, قاطرات (جرارات) تريلا, حافلات ركاب ومعدات رصف الطرق والبناء واللوادر ، فضلا عن معدات زراعية مثل معدات حصادات شاملة للقمح, حصادات بطاطس والمضخات، المحولات الكهربائية والمعدات الأخرى.

وعلى مستوى”التعاون في مجال الصناعة والاستثمار”، فقد أعرب الطرفان عن رغبتهما في تطوير التعاون الصناعي الحالي وأكد الجانب المصري على أهمية إقامة صناعات مشتركة بين البلدين في مصر وذلك للاستفادة من مصر كبوابة للأسواق العربية،

والأوروبية والأفريقية في ضوء اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتلك التكتلات.

واتفق الطرفان على إنشاء (لجنة مشتركة) أو مجموعة عمل مشتركة تتولى دراسة متطلبات الأسواق العربية ، الافريقية والأوروبية للجرارات والصناعات الأخرى، وإقامة صناعات باستثمارات مشتركة مصرية – بيلاروسية تهدف إلى تلبيه احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى أسواق الدول التي تربطها اتفاقات تجارة حرة مع مصر.

وأعرب الجانب المصري عن اهتمامه الخاص لاستخدام أفضل التقنيات البيلاروسية في مجال الصناعة، وفي هذا السياق تم اقترح دراسة إمكانية التعاون بين مصنع سيماف (**SIMAF**) والمنتجين البيلاروسيين للإنتاج المشترك لعربات الترام وعربات السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع وعربات المترو.

كما أعرب الجانب البيلاورسي عن اهتمامه في التعاون مع مصر في مجال معالجة مياه الصرف الصحي والمستخدمة في المجالات الصناعية المتعددة.

وحول التعاون في مجال الصناعات البتروكيماوية فقد أفاد الجانب البيلاروسي عن استعداده للتعاون في مجال توريد منتجات البتروكيماويات وأسمدة البوتاسيوم والأسمدة المركبة، ورحب الجانب المصري بتبادل المعلومات والخبرة مع الجانب البيلاروسي في مجال الإنتاج الكيميائي (الأسمدة والخيوط الصناعية والزجاج والإطارات) ، كما عبر الجانب المصري عن رغبته في العمل المشترك في مجال مشاريع تطوير مصادر الطاقة المتجددة واستخراج الموارد الطبيعية ومشاريع في مجال البيتروكيماويات.

وفيما يتعلق بالتعاون في المجال الزراعي والحجر البيطرى، فقد اتفق الطرفان على استمرار المشاورات من أجل التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في المجالات الزراعية بين كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمصر ووزارة الزراعة والغذاء بجمهورية بيلاروسيا والتي تتضمن على مجالات كثيرة للتعاون بين الجانبين، من أهمها إنتاج النباتات وتربية المواشي ، وميكنة الأعمال الزراعية، وتصنيع المنتجات الزراعية مع إتاحة التعليم والتدريب للمتخصصين في المجال الزراعي إلى جانب النشاط العلمي والبحوث.

وأكد الجانب المصري على أهمية إعداد مشروع مذكرة تفاهم لبرنامج عمل مشترك بين هيئتي الحجر الزراعي المصري والبيلاروسي, فضلا عن إنشاء مجموعة عمل مشتركة لحل القضايا الناشئة عن التبادل التجاري للمنتجات الزراعية، كما اقترح الجانب المصري أن يتم إنشاء فريق عمل مشترك من سلطات الحجر الزراعي في البلدين.

أ ش أ