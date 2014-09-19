وزير الإسكان يلقي كلمة مصر فى المؤتمر التحضيري للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

ألقى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة مصر في المؤتمر التحضيري الخاص بمؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات 3) والذي يعقد كل 20 عاما، حيث يأتي موعده في عام 2016، وأكد حرص مصر على خدمة شعبها بجميع أطيافه، وتبنى قضايا الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.

وذكر بيان لوزارة الإسكان أن الوزير قال – خلال كلمته أمام المؤتمر – إنه “تم إعداد أجندة مصر، وما تم إنجازه خلال الـ 18 عاما السابقة في مجال التنمية المستدامة، فضلا عن انتهاء المسودة النهائية للتقرير الوطني لمصر، والذي سيعرض في المؤتمر الثالث، الذي لم يتم تحديد الدولة المضيفة له”.

يذكر أن مؤتمر الهابيتات عقد آخر مرة في إسطنبول عام 1996، ويعرض سياسات الدول في التنمية الحضرية وقضايا الإسكان والتنمية العمرانية المستدامة، وتشارك به جميع دول العالم، تحت مظلة الأمم المتحدة، ويتم إعداد التقارير اللازمة له على مستوى الوزارات.

من ناحية أخرى، بدأ وزير الإسكان أول اجتماعاته أمس مع مسئولى البنك الدولي لدراسة الإجراءات اللازمة لدعم مصر ومنحها الدعم اللازم للإسكان الاجتماعي، لفئة محدودي الدخل، طبقا لشروط البنك، فضلا عن تمويل عدد من مشروعات الصرف الصحي بالقرى، خاصة الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام.

أ ش أ