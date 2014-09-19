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بالفيديو .. إيقاف ' كاسر أنف ' تياجو موتا 6 أشهر

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بالفيديو .. إيقاف ' كاسر أنف ' تياجو موتا 6 أشهر بالفيديو .. إيقاف ' كاسر أنف ' تياجو موتا 6 أشهر

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن إيقاف المهاجم البرازيلي برانداو لاعب باستيا على خلفية "نطحه" لتياجو موتا لاعب وسط باريس سان جيرمان عقب مواجهة الفريقين الشهر الماضي.

وتوجه برانداو نحو موتا وقام بنطحه مما أسفر عن كسر أنف لاعب باريس سان جيرمان.

وجاء في بيان الاتحاد الفرنسي أن براندوا سيعود للمشاركة مع فريقه في 22 فبراير 2015.

وكان برانداو قريبا من الإيقاف لمدة موسمين بسبب الواقعة وهي العقوبة القصوى في لوائح الاتحاد الفرنسي.

وطالب ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان أن يتم معاقبة اللاعب بالإيقاف مدى الحياة.

شاهد لقطة ضرب براندوا لموتا

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فيديو اليوم السابع

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