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ضبط أوراق مالية مزيفة بمركز الداخلة بالوادى الجديد‎

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ضبط أوراق مالية مزيفة بمركز الداخلة بالوادى الجديد‎ ضبط أوراق مالية مزيفة بمركز الداخلة بالوادى الجديد‎

أرشيفية

تمكنت قوات الأمن بالوادي الجديد من ضبط أوراق مالية مزيفة  بمركز الداخلة.

تلقي اللواء نبيل العشري، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد بضبط أوراق مالية مزيفة بمركز الداخلة، وكشف محضر الواقعة قيام وكيل معهد موط الأزهري في مدينة موط ويدعي ج. م51 سنة بتحرير محضر ضد م. ع ” موظف باحد البنوك في مدينة موط يتهمه فيه باعطائه اوراق مالية 100 دولار مزيفة ضمن مبلغ مالي قدره 2631 دولار وتم التحفظ على الاوراق المالية المزورة.

تحرر المحضر رقم 1299 إداري مركز شرطة الداخلة لسنة 2014 وجار استدعاء موظف البنك لسؤاله في محضر الواقعة واخطرت النيابة العامة.

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