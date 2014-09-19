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بالصور… إزالة 21 حالة تعدى على الأراضى الزراعية فى حملة أمنية بقنا

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بالصور… إزالة 21 حالة تعدى على الأراضى الزراعية فى حملة أمنية بقنا بالصور… إزالة 21 حالة تعدى على الأراضى الزراعية فى حملة أمنية بقنا

نفذت مديرية أمن قنا، تحت اشراف اللواء حسن السوهاجى، حملة أمنية مكبرة بمراكز قنا والوقف ونجع حمادى.

وأسفرت في مجال التعدى على الاراضى الزراعية تم تنفيذ 21 حالة تعدى على اراضى زراعية وعدد 101 حالة تعدى على املاك دولة و50 قرار حماية نيل والجميع دائرة مركز قنا​​.

و​في​ مجال قضايا المخدرات تمكنت وحدة مباحث مركز الوقف من ضبط المدعو محمد حسين محمد حسين سن 25 ومقيم دائرة المركز وبحوزته 1930 قرص من عقار التامول ومبلغ مالى، وفى مجال تنفيذ الاحكام تم تنفيذ 11 حكم.

وفى مجال مخالفات المرورية تم ضبط 48 دراجة بخارية بدون لوحات و91 سحب ترخيص و115 تصالح فورى الجميع دائرة مركز الوقف ونجع حمادى، وفى مجال مخالفات تم ضبط 195 مخالفة متنوعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

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