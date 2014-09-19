تعيين القيادى الوفدي “على الجارحى” نقيبا للمعلمين بالفيوم

قررت النقابة العامة للمعلمين برئاسة خلف زناتى، تعيين لجنة لإدارة نقابة المعلمين بمحافظة الفيوم برئاسة على الجارحى وكيل لجنة التعليم فى حزب الوفد ووكيل وزارة التربية والتعليم السابق ، وعيسى محمود السيد عثمان أمينا عاما ، وناصر عبد العزيز الحادقة أمينا للصندوق .

والأعضاء أحمد فتحى عبد التواب مرسى ، ونفيسه أحمد أمين دياب ، ومحمد إسماعيل الحصان ، ومحمد محمود أحمد مرسى ، ومحمد السيد القللى ، وأحمد فهمى حمزاوى ، وأحمد محمد إبراهيم سعد ، وكرم شوقى صالح دسوقى ، وعبد الوهاب على إبراهيم ، وعصام على محمد عبد السلام ، وأيمن فاروق البكرى ، ونبيل جمال مرسى إسماعيل ، والسيد محمد حسن محرم ، ودنيا عمر محمود .

تقرر أن تدير اللجنة النقابة لحين إجراء الانتخابات وقد تسلمت اللجنة النقابة مساء الخميس.