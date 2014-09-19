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“الزراعة”: خطة لتفعيل التعاون مع “جايكا” فى مجال إنتاج الأرز

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“الزراعة”: خطة لتفعيل التعاون مع “جايكا” فى مجال إنتاج الأرز “الزراعة”: خطة لتفعيل التعاون مع “جايكا” فى مجال إنتاج الأرز

وزارة الزراعة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن خطة لتفعيل التعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) في مجال تطوير إنتاج وزراعة الأرز في وإفريقيا.

جاء ذلك في بيان لوزارة الزراعة اليوم الجمعة بمناسبة اختتام برنامج “تقنيات زراعة الأرز للدول الإفريقية” حيث تم تخريج دفعة جديدة من المتدربين الأفارقة في هذا المجال في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك مع هيئة التعاون الدولي اليابانية “جايكا”.

وأضاف البيان أنه تم تسليم نحو 30 متدربا من عدد من الدول الإفريقية الشقيقة شهادات التخرج للمتدربين في مجال تقنيات زراعة الأرز ودور الميكنة في زراعات الأرز ونقل وتثبيت الشتلات وما يلعبه المناخ من دور يؤثر مباشرة على إنتاجها وتربيتها حتى النقل للحقول الدائمة.

واشتمل البرنامج العملي للمتدربين، على العديد من الزيارات الميدانية والحقلية والمعملية في مختلف المحافظات منها دمياط، والجيزة، والشرقية، والقليوبية، والفيوم، والغربية، والإسكندرية، ومرسى مطروح، وكفر الشيخ مارس خلالها المتدربون كافة تفاصيل الأجندة الحقلية لإنتاج الأرز من إنتاج الشتلات وحتى الحصاد.

أ ش أ

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