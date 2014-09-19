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"مرور أبوظبي" تعزز جهودها لتوعية الحجاج المسافرين برا

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"مرور أبوظبي" تعزز جهودها لتوعية الحجاج المسافرين برا "مرور أبوظبي" تعزز جهودها لتوعية الحجاج المسافرين برا

 عززت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي جهودها الميدانية لتوعية الحجاج المسافرين برا ووفرت موقعا في خيمة الحجاج بمنفذ الغويفات الحدودي لتقديم المساعدة لحملات نقل الحجاج من داخل الدولة وخارجها وتزويد السائقين بالنصائح والمطبوعات التوعوية لتوفير سلامتهم خلال رحلة الذهاب إلى الأراضي المقدسة.

    وأكد العقيد حمد ناصر البلوشي مدير إدارة مرور المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي تكثيف الرقابة المرورية على مختلف الطرق الخارجية بأبوظبي والطرق المؤدية إلى الغويفات لتوفير سلامة الحجاج المسافرين برا إلى الأراضي المقدسة لأداء شعيرة الحج لهذا العام وتقديم جميع التسهيلات والعون لهم خلال رحلة الذهاب والعودة.

    ودعا في إطار مبادرة شرطة أبوظبي لتوعية الحجاج ضمن حملة "سلامتك" شركات نقل الحجاج إلى التأكد من اختيارهم حافلات مطابقة للمواصفات الفنية وملائمة للسفر البري لمسافات طويلة وأن تكون مقاعدها مصممة بحيث توفر الراحة الكاملة للحجاج ..منوها بضرورة صيانتها صيانة كاملة قبل السفر وتبديل الإطارات التي انتهت فترة صلاحيتها وتوفير سائق بديل في كل حافلة لنقل الحجاج وذلك حتى يتبادل القيادة مع السائق الرئيسي لتفادي الحوادث المرورية التي تقع بسبب التعب والإرهاق لقيادتهم لساعات طويلة.  

    وحث على ضرورة التقيد بالحمولات القانونية وأن لا يزيد ارتفاعها عن 60 سم فوق المركبة لتجنب الحوادث المرورية التي تقع بسبب الحمولة الزائدة والانتباه أثناء القيادة على الطريق واستخدام حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة والالتزام باللوحات الإرشادية على الطريق وعدم تجاوز الحافلات والاتصال بغرفة العمليات المركزية في حالة حدوث أعطال بالحافلة.

    وشدد على ضرورة الالتزام بالسرعات القانونية المقررة واتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر خصوصا في حالة السفر أثناء الليل أو في ساعات الصباح الباكر والانتباه وخفض السرعات كما دعاهم إلى التوقف عند تعذر الرؤية والتوقف عن القيادة  في حال إحساس السائقين بالتعب والإرهاق مع أخذ قسط من الراحة ومن ثم مواصلة الرحلة والالتزام بالسرعات المقررة داخل أراضي المملكة العربية أثناء رحلة الذهاب وعند الإياب بعد أداء المناسك متمنيا لهم السلامة في رحلة الذهاب والعودة.

    وكانت الإدارة العامة للعمليات الشرطية بشرطة أبوظبي أطلقت أمس مبادرة توعية للحجاج تنفذها إدارة الإعلام الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالتعاون مع الإدارات الشرطية المعنية وذلك ضمن حملة "سلامتك" لتوعية الحجاج باشتراطات الوقاية والسلامة وتعريفهم بعدد من الخدمات التي تقدمها شرطة أبوظبي عبر فرقها وتعزيز جهود التوعية ورفع درجة السلامة خصوصا المرورية من أجل موسم حج آمن من دون .
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