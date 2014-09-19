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' الوحش مطلوب في الزمالك وسبورتنج لشبونة '

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' الوحش مطلوب في الزمالك وسبورتنج لشبونة ' ' الوحش مطلوب في الزمالك وسبورتنج لشبونة '

تلقى عمر الوحش لاعب الإسماعيلي عرضين من نادي الزمالك وسبورتنج لشبونة للانتقال إلى أحدهما في يناير المقبل.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "مسؤولون كبار أجروا اتصالا تليفونيا باللاعب، لمعرفة رأيه حول اللعب للزمالك في الشتاء المقبل".

وأضاف "هذه الاتصالات سبق وأن تمت قبيل بداية الموسم، إلا أن اللاعب اعتذر رغبة منه في الاستمرار في صفوف الدراويش".

ويعد عمر الوحش أحد الصاعدين في الإسماعيلي من مواليد 1995 ويجيد في مركز الوسط، ومرتبط مع الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم.

وأضاف المصدر "أحد وكلاء اللاعبين أبلع اللاعب برغبته في التعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة".

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