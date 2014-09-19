FilGoal.com يكشف حقيقة مباراة الأهلي وميلان وأسباب تأجيلها

يوضح FilGoal.com كل ما يخص مباراة الأهلي المصري وفريق ميلان الإيطالي وأسباب تأجيلها.

بدأت الفكرة بعد فوز مجلس محمود طاهر برئاسة النادي الأهلي والذي تزامن مع فوز الأهلي بكأس السوبر الإفريقي وتتويجه كأكثر أندية العالم فوزا بالبطولات القارية.

ولم يجد الأهلي أفضل من مواجهة ميلان حامل اللقب للعب معه في تلك الاحتفالية وبدأت الاتصالات مع مسؤولي النادي الإيطالي الذين أبدوا موافقة مبدئية وحددوا 3 مواعيد للمباراة.

الميعاد الذي تم الاتفاق عليه للمباراة كان منتصف أكتوبر المقبل وبدأ مسؤولي الأهلي في مخاطبة الأمن بخصوص المباراة.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي لـFilGoal.com أن الأمن أبدى رفضه لإقامة المباراة بجمهور وهو ما يجعل الأمر غير منطقيا إذ أن الهدف منها هو الاحتفال مع جمهور الفريق.

وفشلت محاولات الأهلي في إقناع الأمن بالموافقة على حضور الجمهور مما جعلهم يأجلون ميعاد المباراة مبدئيا ليناير المقبل حتى يتسنى لهم التفاوض مع الداخلية بشأن حضور الجمهور.

وكانت مشكلة مشابهة قد حدثت بين مسؤولي الاتحاد السكندري والأمن بعد أن رفضوا حضور جماهير الأخضر لمباراة المئوية أمام سبورتنج لشبونة قبل أن يتراجعوا عن القرار.