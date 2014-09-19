وفد من وزارة البيئة يرافق الرئيس السيسي فى قمة المناخ الأسبوع المقبل

أكد المهندس احمد ابوالسعود رئيس جهاز شئون البيئة، أن وفدا رفيع المستوى من وزارة البيئة يضم الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ، والدكتور هشام عيسى رئيس الادارة المركزية للتغيرات المناخية بالوزارة ، سوف يرافق الرئيس عبدالفتاح السيسى للمشاركة فى قمة نيويورك للتغير المناخى التى ستعقد يوم الثلاثاء القادم .

وقال ابوالسعود اليوم الجمعة إن الرئيس السيسى سيشارك فى هذه القمة بدعوة من أمين عام الامم المتحدة بان كى مون..مشيرا الى أن الوزارة من جانبها أعدت ملفا كاملا وتفصيليا حول موقف مصر فى قضية التغيرات المناخية وتم ارساله الى رئيس الوزارة والرئاسة.

وأكد أن هذه القمة تهدف الى إرسال رسالة للعالم كله بان الجميع مهتم بهذه الظاهرة ، ووضع اليه للتعامل معها وتقريب وجهات النظر ، وستتركز على التكيف مع آثار التغيرات المناخية ، وليس تقليل الانبعاثات .

وأشار ابوالسعود الى أن دعوة رؤساء الدول لحضور هذه القمة تهدف الى إنجاح المباحثات التى ستتم فى بيرو خلال مؤتمر الأطراف ، تمهيداً للاتفاق النهائى فى باريس خلال شهر نوفمبر 2015.

أ ش أ