ماذا حدث في افتتاح مجموعات الدوري الأوروبي؟

(إفي): انطلقت الخميس مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أوروبا وسط نتائج جيدة للأندية الإيطالية والإنجليزية والإسبانية.

انطلاقة إيطالية

بدءا مع إيطاليا التي تشارك بأربعة فرق (نابولي وإنتر ميلانو وفيورنتينا وتورينو)،

حيث افتتح نابولي الإيطالي مشواره بدور المجموعات بفوز هام على ضيفه سبارتا براغ التشيكي بثلاثة أهداف مقابل واحد في الجولة الأولى من المجموعة التاسعة.

شهدت المباراة تألق النجمين الأرجنتيني جونزالو إيجواين والبلجيكي درايس ميرتنز، حيث ساهما في قلب التأخر بهدف الى فوز بالثلاثة.

تقدم جوزيف هوسبور لسبارتا براغ (ق14) على ملعب سان باولو، ثم تعادل إيجواين من ركلة جزاء (ق23).

وصنع إيجواين لميرتنز الهدف الثاني (ق51) قبل أن يسجل الاخير هدفا ثالثا بعد مراوغا رائعة لمدافعي الفريق الضيف (ق81).

وبذلك يحصد نابولي أول ثلاث نقاط، لكنه يحل في الوصافة بفارق الأهداف عن بي إس سي يانج بويز السويسري الذي سحق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بخماسية نظيفة.

كما فاز انتر ميلانو على مضيفه دنيبرو دنيبروبيتروفسكي الأوكراني بهدف دون رد في مستهل منافسات المجموعة السادسة.

يدين إنتر بالفضل في فوزه للهدف الذي سجله دانيلو دي أمبروزيو (ق71)، والذي ضمن له صدارة المجموعة، بعد تعادل سانت ايتيان الفرنسي مع مضيفه كارباكا اجدام الآذري بدون أهداف.

وبهذا يتقاسم سانت إتيان وصافة المجموعة مع كارباكا ولكل منهما نقطة، بينما يتذيل دنيبرو المجموعة بدون نقاط.

واقتسم فيورنتينا وباوك سالونيكا صدارة المجموعة الـ11 بعد فوزين كبيرين تواليا على جانجون الفرنسي ودينامو مينسك البيلاروسي.

وتصدر باوك المجموعة بفارق الأهداف، حيث سحق ضيفه مينسك بسداسية مقابل هدف واحد.

ساهم في نصف الدستة اللاعب ستيفانوس أثاناسياديس بهاتريك، كما سجل نيمانيا نيكوليتش وديميتريوس بابادوبلوس وثيوفانديس تسانداريس، مقابل هدف لنيكوليتش بالخطأ في مرماه.

أما الفيولا فهزم جانجون بثلاثية للمهاجم البيرواني خوان فارجاس والجناح الكولومبي خوان كوادرادو وفيديريكو بيرناديتشي.

أما تورينو فقد تعادل سلبيا مع كلوب بروج البلجيكي، ليتقاسما المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة في المجموعة الثانية.

وتصدر إف سي كوبنهاجن الدنماركي تلك المجموعة بعد تغلبه على ضيفه هلسنكي الفنلندي بهدفين دون رد.

سجل ماتياس زانكا ثنائية كوبنهاجن (ق68 و81).

الإسبان حاضرون

وبالإنتقال الى إسبانيا التي يمثلها حامل اللقب سيفيليا ومواطنه فياريال، فقد تصدر اشبيلية المجموعة السابعة بعد فوزه على فينورد روتردام الهولندي بهدفين دون رد.

سجل هدفي سيفيليا جريجورز كريشوياك (ق8) وستيفان مبيا (ق31)، ليمنحا فريقهما ثلاث نقاط يتصدر بها المجموعة مناصفة مع ستاندر لياج، الذي فاز أيضا بهدفين دون رد على ضيفه ريجكا الكرواتي.

حمل هدفا ستاندر لياج كل من لوران سيمان (ق74) وفينيسيوس اراوجو اراوجو (ق87).

وبهذه النتيجة، يتقاسم سيفيليا وستاندر لياج صدارة المجموعة، ويذيلها الخاسرين بدون نقاط.

أما فياريال فخطف تعادلا ثمينا على ملعب روسيا مونشنجلادباخ الألماني بهدف لمثله، بينما حقق ابولون ليماسول القبرصي فوزا صعبا على ضيفه زيوريخ السويسري (3-2) في اطار الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

في اللقاء الاول، عانى فريق "الغواصات الصفراء" في الشوط الاول من الضغط على دفاعه، ما استغله مونشنجلادباخ (المتوج باللقب عامي 1975 و1979) ليتقدم في عقر داره (ق22) بتسديدة صاروخية من لاعب الوسط باتريك هيرمان بعد تلقي كرة ابعدها لاعب فياريال فيكتور لويز.

وتعادل المهاجم النيجيري إيكيتشوكو أوتشي (ق67) في أول لمسة له في اللقاء بعد نزوله بديلا لتوماس بينيا.

وتعد هذه أول مباراة أوروبية لفياريال منذ عامين بعد هبوطه لدوري الدرجة الثانية في إسبانيا.

وفي نفس المجموعة، فاز أبولون ليماسول القبرصي على زائره زيوريخ السويسري (3-2).

تقدم الفريق القبرصي في عقر داره بهدف (ق9) عبر لاعب الوسط فوتيوس بابوليس، وأضاف لاعب الوسط ماركوس كولون الهدف الثاني (ق40)، بينما سجل ريكان الهدف الأول لزيوريخ (ق50) قبل ثلاث دقائق من احراز يابي يابو هدف التعادل (ق53).

وحقق ليماسول الفوز بفضل خطأ للاعب فيليبي كوتش الذي سجل هدفا في مرماه.

وبذلك يحصد كل من مونشنجلادباخ وفياريال نقطة واحدة في المركزين الثاني والثالث، بينما يحصد أبولون ليماسول أول ثلاث نقاط في البطولة ليتصدر المجموعة.

الفرق الإنجليزية

وعلى صعيد الأندية الإنجليزية التي يمثلها إيفرتون وتوتنام، فقد فاز إيفرتون على ضيفه فولفسبورج الألماني بأربعة أهداف مقابل واحد في أولى جولات المجموعة الثامنة.

سجل أهداف إيفرتون كل من ريكاردو رودريجيز عن طريق الخطأ في مرماه (ق15) وستيفين نايسميث (ق45) وشيموس كولمان من ركلة جزاء (ق47) وكيفن ميراليس (ق89)، بينما جاء هدف فولفسبورج في الدقيقة التسعين من توقيع ريكاردو رودريجز.

فيما تعادل كراسنودار الروسي مع مضيفه ليل الفرنسي بهدف لكل منهما.

حمل هدف ليل توقيع سيمون كاير (ق63) بينما سجل ريكاردو أليكسيس ليون لابوردي هدف كراسنودار (ق35).

بهذه النتيجة، يتصدر إيفرتون المجموعة بثلاث نقاط، بينما يقتسم كراسنودار وليل المركز الثاني بنقطة واحدة لكل منهما، ويتذيل فولفسبورج المجموعة بدون نقاط.

وتساوت الرؤوس في المجموعة الثالثة بعد تعادل بيشكتاش التركي مع ضيفه أستيراس تريبوليس اليوناني بهدف لمثله، فيما تعادل بارتيزان بلجراد الصربي سلبيا مع زائره توتنهام الإنجليزي.

وبفارق الأهداف يأتي بيشكتاش وأستيراس في المركزين الأول والثاني، ومن خلفهما بارتيزان وتوتنهام.

تقدم الفريق التركي بهدف لاعبه الألماني جوخان توري (ق33) وخطف الضيوف التعادل في الوقت القاتل (ق88) عبر هدف الأرجنتيني فاكوندو بارا.

بعيدا عن الكبار

وبعيدا عن الثلاثي: إيطاليا وإنجلترا وإسبانيا، قاد الجزائري العربي هلال سوداني دينامو زغرب الكرواتي لفوز كبير على استرا جيورجيو الروماني بخمسة أهداف مقابل واحد في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

تألق هلال سوداني خلال المباراة وسجل (هاتريك) في مرمى الفريق الروماني (ق17 و24 و45)، قبل أن يضيف أنخليكو فرناندز الهدف الرابع (ق70) وأنتي كوريتش (ق90)، بينما حمل هدف استرا جيورجيو توقيع أوريليان شيتو (ق82).

وبهذه النتيجة، يحتل دينامو صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، مستغلا تعادل سلتك الأسكتلندي مع مضيفه ريد بول سالزيروج بهدفين لكل منهما في اطار منافسات نفس المجموعة.

حمل هدفا سلتك توقيع واكاسو مبروك (ق14) وسكوت براون (ق60)، بينما سجل هدفي ريد بول كل من الان (ق36) وجوناثان سوريانو (ق78)، ليتقاسما المركز الثاني بنقطة واحدة لكل منهما، بينما يتذيل استرا جيورجيو المجموعة بدون نقاط.

وحقق دينامو موسكو الروسي وأيندهوفن الهولندي العلامة الكاملة في أول لقاء لهما بدوري أوروبا، بعد فوزهما على باناثينايكوس اليوناني واشتوريل البرتغالي على الترتيب في أول جولات المجموعة السادسة.

وفاز دينامو موسكو على باناثينايكوس بهدفين حملا توقيع لكسندر كوكورين (ق40) واليكسي يونوف (ق49) مقابل هدف من توقيع أثانانسيوس ديناس (ق63).

بهذه النتيجة يتصدر الفريق الروسي المجموعة بفارق الأهداف أمام ايندهوفن، الذي فاز على اشتوريل بهدف وحيد سجله جون دي يونج من ركلة جزاء (ق26).

بينما يتذيل الفريق البرتغالي المجموعة بفارق الأهداف خلف باناثينايكوس.

وحقق دينامو كييف الأوكراني فوزا مستحقا بثلاثة اهداف نظيفة على ملعب ريو آفي البرتغالي، بينما سحق بوخارست الرومانى ضيفه أولبورج الدنماركي بستة اهداف نظيفة في المجموعة العاشرة.

وفي اللقاء الأول، تقدم المهاجم اندريه يارمولنكو للضيوف (ق20) وأضاف لاعب الوسط المغربي يونس بلهندة الهدف الثاني (ق25).

وعزز المهاجم ارتيم كرافتس موقف فريقه باحراز الهدف الثالث (ق70).

وجلس المهاجم المصري أحمد حسن كوكا علي مقاعد بدلاء فريق ريو آفي البرتغالي.

وكان رايو آفي يسعى إلى تحقيق إنطلاق قوية فى البطولة مثلما فعل فى بطولة الدورى البرتغالى حيث يتصدر الدورى برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف عن فيتوريا جيمارايش وبورتو وبنفيكا.

وفي نفس المجموعة، حقق بوخارست الروماني فوزا ساحقا على أولبورج الدنماركى بستة اهداف نظيفة.

تقدم الروماني لوسيان سانمارتيان لاصحاب الارض (ق51) وأضاف مواطنه راؤول اندريه روسيسكو (ق59) من ضربة جزاء.

وأضاف كلادويو أندريه كيسيرو ثلاثة اهداف (هاتريك) (ق61 و65 و72).

وسجل روسيسكو الهدف الثاني له والسادس لفريقه (ق73).

وبذلك يحصد كل من دينامو كييف وبوخارست ثلاث نقاط، لكن الاخير يتصدر بفارق الأهداف.

وتصدر طرابزون سبور التركي المجموعة الـ12 بفارق الأهداف عن ليجيا وارسو البولندي في الجولة الافتتاحية.

وتغلب طرابزون خارج ملعبه على ميتاليست خاركييف الأوكراني بهدفين لواحد من توقيع الغيني كونستانت واليوناني بابادوبلوس، مقابل هدف لجومينيوك.

بينما فاز ليجيا وارسو على ضيفه لوكيرين البلجيكي بهدف نظيف سجله الصربي ميروسلاف رادوفيتش.