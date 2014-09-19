ورشة عمل عن المشاركة الأهلية لتنمية مشروع شرق بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، عقد ورشة عمل دار موضوعها عن المشاركة الأهلية لتنمية مشروع شرق بورسعيد .

وشارك فى فاعليات الورشة، الناشط الحقوقى جورج اسحاق وعادل اللمعى رئيس الغرفة الملاحية ببورسعيد والمهندس فؤاد ثابت رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة وأصحاب التوكيلات الملاحية والمهندس هشام النعمانى كبير مرشدى هيئة قناة السويس والخبير الملاحى سمير معوض.

وطالب اللواء بحرى شيرين حسن، بسرعة تنفيذ المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس والذى يضم ميناء محورى حر بمنطقة شرق بورسعيد ومركز لوجيستى يشمل 28 نشاط صناعى، كما دعا إلى ضرورة الاهتمام بالتخطيط للانشطة التكميلية بمقاييس أوروبية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات البحرية والمينائية، لاستيعاب تداول 12 ألف حاوية.