ريم ماجد تعلن إضرابها عن الطعام تضامنًا مع سجناء “قانون التظاهر”

أعلنت الإعلامية ريم ماجد، اليوم الجمعة، إضرابها عن الطعام لمدة 48 ساعة للتضامن مع السجناء المضربين عن الطعام لاسقاط قانون التظاهر.

وقالت ريم فى تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أعلن أنا ريم ماجد إضرابي عن الطعام لمدة ٤٨ ساعة تبدأ من الآن تضامناً مع المعتقلين والسجناء المضربين عن الطعام».

وكان عدد من السياسيين والشخصيات العامة أعلنوا إضرابهم عن الطعام خلال الأيام القليلة الماضية وذلك للتضامن مع النشطاء المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر والتعبير عن الرأى وللمطالبة باسقاط قانون التظاهر، ومنهم جميلة إسماعيل وخالد على وعدد من الصحفيين.