“الداخلية”: ضبط 7861 قضية سرقة تيار كهربائى.. وإزالة 96 حالة تعدى على النيل

كثفت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، فى مجال أعمال الإدارات العامة لمباحث الأموال العامة، ومباحث الضرائب والرسوم، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، وشرطة التموين والتجارة الداخلية، وشرطة النقل والمواصلات، وشرطة الكهرباء، ومباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأسفرت جهود إدارات قطاع الأمن الإقتصادي، خلال يوم 17 سبتمبر، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بعدة حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام لضبط كافة المخالفات و الظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو بمحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 29 قضية سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل، وكذا 1786 قضية فى مجال مكافحة الظواهر الإجتماعية السلبية، وتنفيذ 19 حكم قضائى .

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق وشن الحملات التفتيشية لضبط كافة المخالفات التموينية، عن ضبط 351 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها مواد بترولية ، إسطوانات بوتاز ، دقيق مدعم ، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور ، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية، وتنفيذ 42 حكم قضائى.

وقامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بعدة حملات، أسفرت عن ضبط 45 قضية سرقة تيار كهربائى لكبار المشتركين، و7861 قضية سرقة تيار كهربائى ، وتحصيل غرامات فى عدد 5156 قضية سرقة تيار كهربائى، وتحصيل مخالفات فى عدد 21 قضية مخالفة شروط التعاقد ، وتنفيذ 579 حكم قضائى.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة، دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل، عن ضبط 506 قضية متنوعة، وتأمين تنفيذ 96 إزالة حالة تعديات على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف .

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، من ضبط 88 قضية فى مجال الضرائب العامة ، الضرائب على المبيعات ، مخالفات الجمارك ، حماية الأموال ، الضرائب العقارية والملاهى ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب، وتنفيذ 25 حكم قضائى.

واستطاعت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العام لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى، أن تضبط 5 قضايا متنوعة .

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية فى مجال ضبط كافة المخالفات فى عمل الإدارة، وفى مجال انتهاك حقوق الملكية الفكرية، عن ضبط 15 قضية، مصنفات سمعية وبصرية ، بث فضائيات ، حاسب آلى ، مطبوعات .

وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وذلك فى إطار توجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية