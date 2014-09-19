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الوزراء: نقل تبعية “القومي لذوي الاحتياجات” يهدف لتفعيل دوره ومحلب سيحضر اجتماعهم القادم

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الوزراء: نقل تبعية “القومي لذوي الاحتياجات” يهدف لتفعيل دوره ومحلب سيحضر اجتماعهم القادم الوزراء: نقل تبعية “القومي لذوي الاحتياجات” يهدف لتفعيل دوره ومحلب سيحضر اجتماعهم القادم

المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء

قال هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، إن المهندس إبرهيم محلب رئيس الوزراء يؤكد تقدير كل ذوى الاحتياجات الخاصة فى ، ولن يقدم على فعل شىء يضر بمصالحهم نهائياً، وتابع: “رئيس الوزراء يؤكد أن نقل إشراف المجلس القومى للمعاقين إلى وزارة التضامن، يهدف إلى تفعيل دور المجلس”، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء سوف يحضر اجتماعات المجلس.

وأضاف “يونس” خلال اتصال هاتفى ببرنامج 90 دقيقة الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على قناة المحور، أنه منذ إنشاء المجلس لم يعقد معه أى اجتماعات نظراً للانشغال الدائم والمستمر، وتابع قائلاً: “رئيس الوزراء فى اجتماع وكلفنى بالتواصل مع الدكتور حسام المساح، والتأكيد على عدم المساس بحقوق ذوى الاحتياجات.. كما أنه سيحدد ميعاد معه مطلع الأسبوع المقبل ليتفهم منه بشكل مباشر وجهة نظره”.

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