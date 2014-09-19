تنفيذ 10 قرارات إزالة للتعديات على الأراضى الزراعية بشبرا الخيمة

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من تنفيذ 10 قرارات إزالة للتعديات على الأراضى الزراعية، صادرة من حى غرب شبرا الخيمة – بدائرة قسم اول شبرا الخيمة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5918 قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2014.

وتم تنفيذ 5 أحكام قضائية بدائرة قسم اول شبرا الخيمة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5923 إدارى قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2014 ، وجاري العرض علي النيابة للتحقيق .

وأكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية ، أنه لاتهاون في التعدي علي الأراضي الزراعية، مشيراً إلي أن المحافظة ستواصل جهودها للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة باعتبارهما خط أحمر لا يجب التعدي عليه تحت أي ظرف من الظروف .