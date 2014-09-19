الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية توغل وتجريف شرق “خان يونس” في اختراق جديد للتهدئة

توغلت صباح اليوم لجمعة عدة آليات عسكرية احتلالية في أراضي المواطنين شرق بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ، وسط اطلاق نار وقنابل دخانية في المكان.

وانطلقت نحو 7 آليات عسكرية تضم جرافات ضخمة ودبابات من موقع “كيسوفيم” العسكري الإسرائيلي شرق البلدة ، وتوغلت لمسافة تزيد عن 200 متر في الأراضي الزراعية ، وقامت الجرافات بأعمال تجريف وسط إطلاق قنابل دخانية بشكل كثيف ، وتحليق لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

وأشار إلى أن هذا التوغل يأتي في إطار عمليات الخرق الإسرائيلي المتكرر للهدنة المعلنة بين الجانين الفلسطيني والإسرائيلي في السادس والعشرين من أغسطس الماضي برعاية مصرية ، حيث تستهدف قوات الاحتلال بشكل يومي المزارعين والصيادين في غزة.

أ ش أ