أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
"ترامب" يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي -
السيسي يلتقي غدا مع العاهل الأردن ووزير الخارجية الأمريكي في واشنطن -
تغطية خاصة - أسامة كمال يرد على سبب التغطية المستمرة والإهتمام حول لقاء الرئيس السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية توغل وتجريف شرق “خان يونس” في اختراق جديد للتهدئة

Google+ Print
الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية توغل وتجريف شرق “خان يونس” في اختراق جديد للتهدئة الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية توغل وتجريف شرق “خان يونس” في اختراق جديد للتهدئة

توغلت صباح اليوم لجمعة عدة آليات عسكرية احتلالية في أراضي المواطنين شرق بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ، وسط اطلاق نار وقنابل دخانية في المكان.

وانطلقت نحو 7 آليات عسكرية تضم جرافات ضخمة ودبابات من موقع “كيسوفيم” العسكري الإسرائيلي شرق البلدة ، وتوغلت لمسافة تزيد عن 200 متر في الأراضي الزراعية ، وقامت الجرافات بأعمال تجريف وسط إطلاق قنابل دخانية بشكل كثيف ، وتحليق لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

وأشار إلى أن هذا التوغل يأتي في إطار عمليات الخرق الإسرائيلي المتكرر للهدنة المعلنة بين الجانين الفلسطيني والإسرائيلي في السادس والعشرين من أغسطس الماضي برعاية مصرية ، حيث تستهدف قوات الاحتلال بشكل يومي المزارعين والصيادين في غزة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا