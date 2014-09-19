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اليوم.. بورسعيد تستقبل منتخب مصر لكرة الصالات فى معسكر لمدة أسبوع

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اليوم.. بورسعيد تستقبل منتخب مصر لكرة الصالات فى معسكر لمدة أسبوع اليوم.. بورسعيد تستقبل منتخب مصر لكرة الصالات فى معسكر لمدة أسبوع

خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة

منتخب لكرة الصالات يصل بورسعيد اليوم و يتدرب في المساء افي معسكر استعدادا لكاس العالم

تصل، عصر اليوم الجمعة، بعثة منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة المدير الفني نادر رشاد .

وقد استعدت مدينة بورسعيد لاستقبال الذي يبدأ معسكره التدريبي مساء اليوم، حيث يتدرب لمدة ساعتين بصالة بورسعيد الدولية .

وقام عاطف جابر، مدير الصالة بتوفير كل الاماكانيات لتدريب المنتخب الذي يستعد لبطولة العالم للقارات التي تستضيفها دولة الكويت ويعسكر المنتخب من الفترة 10 سبتمبر و حتي يوم 26 من نفس الشهر و يصل إجمالي الساعات 24 ساعة تدريب بواقع أربع ساعات كل يوم .

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