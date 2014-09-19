اليوم.. بورسعيد تستقبل منتخب مصر لكرة الصالات فى معسكر لمدة أسبوع

منتخب مصر لكرة الصالات يصل بورسعيد اليوم و يتدرب في المساء افي معسكر استعدادا لكاس العالم

تصل، عصر اليوم الجمعة، بعثة منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة المدير الفني نادر رشاد .

وقد استعدت مدينة بورسعيد لاستقبال المنتخب الذي يبدأ معسكره التدريبي مساء اليوم، حيث يتدرب لمدة ساعتين بصالة بورسعيد الدولية .

وقام عاطف جابر، مدير الصالة بتوفير كل الاماكانيات لتدريب المنتخب الذي يستعد لبطولة العالم للقارات التي تستضيفها دولة الكويت ويعسكر المنتخب من الفترة 10 سبتمبر و حتي يوم 26 من نفس الشهر و يصل إجمالي الساعات 24 ساعة تدريب بواقع أربع ساعات كل يوم .