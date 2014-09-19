الأمن العام يضبط 140 قطعة سلاح وينفذ 24940 حكم قضائي خلال 24 ساعة

تمكنت مصلحة الأمن العام على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى، خلال 24 ساعة، من ضبط 140 قطعة سلاح نارى، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وتنفيذ 24940حكم قضائى متنوع وإعادة 10 سيارات مبلغ بسرقتها.

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وقام قطاع مصلحة الأمن العام، بتوجيه حملات أمنية وتفتيشية خلال يوم 17 سبتمبر الجارى بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهود مصلحة الأمن العام، من ضبط 140 قطعة سلاح نارى عبارة عن، 20 بندقية آلية، و37 بندقية مششخنة، و24 طبنجة، و59 فرد محلى الصنع، و1629 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

وضبط الأمن العام، ورشة لتصنع الأسلحة النارية والإتجار فيها، و273 قطعة سلاح أبيض، وسجينيت هارببين، و11هارب من المراقبة، و76 متهم هارب مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا.

واستهداف الأمن العام ، عدد من البؤر الإجرامية بمديريات أمن القاهرة ، القليوبية ، الدقهلية ، بورسعيد ، دمياط، بعدة حملات أمنية، وضبط 332 متهم فى قضايا مخدرات، ضبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 482,357 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 10,971 كيلو جرام ، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 2,633 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 103 جرام، و89631 قرص مخدر .

كما تمكن الأمن العام، من ضبط 8 تشكيلات عصابية، ضمت31 متهم إرتكبوا 13 حادث سرقة متنوعة، و16 متهم لقيامهم بإرتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم بندقية خرطوش، 5 طبنجات، و3 فرد محلى الصنع، و15 قطعة سلاح أبيض.

بينما فى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 24940 حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى، 248 حكم جناية، و11242 حكم حبس جزئى، و2289 حكم حبس مستأنف، و8579 حكم غرامة، و2582 حكم مخالفة، وضبط 703 دراجة بخارية مخالفة .

وفى مجال ضبط السيارات المُبلغ بسرقتها، تم ضبط 10 سيارات مُبلغ بسرقتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وجارى لستمرار الحملات الأمنية.