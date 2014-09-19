بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير مستشفى النصر العام بحي المناخ

أكد اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد، على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير مستشفي النصر العام الذي توقف العمل بها منذ أكثر من عشرسنوات طبقًا للجدول الزمنى المحدد نظراً لأهمية هذه المستشفى التي تخدم أكثر من منطقة بالإضافة إلي قري الغرب.

وشدد المحافظ علي تقديم خدمة طبية وعلاجية جيدة لكافة المرضى على أكمل وجه، مؤكداً استمرار العمل في العيادة الخارجية التي تعمل حاليًا خلال فترة أعمال التطوير التى سوف يقوم بها جهاز الخدمة الوطنية.

جاء ذلك خلال زيارته لمستشفي النصر العام لمتابعة أعمال التطوير الجارية والتي سوف تباء بناء السور الخارجي والتي تم الانتهاء من المقايسة الخاصة بة وتطوير العناية المركزة وبنك الدم وكلف المحافظ خلال الجولة جهاز الانقاذوالطواري وحي المناخ برئاسة محمد كمال برفع كافة المخالفات الموجودة مكان المبني القديم وتطهير لمكان بواسطة جهاز القوارض والحشرات.

كما قام المحافظ بتفقد العمل داخل العيادة الخارجية للمستشفي وبنك الدم وحضانات الأطفال والعناية المركزة لهم.