ديل بوسكي: تألمت بسبب كاسياس

مدريد، (إفي): اعترف فيسنتي ديل بوسكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا اليوم أن الوضع الذي يمر به القائد وحارس المرمى إيكر كاسياس "أصابه بالألم"، لكنه رفض التعليق على قرارات البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد.

وأوضح ديل بوسكي في تصريحات صحفية "ما حدث مع كاسياس أشعرني بالألم، أعتقد أنه في قرارة نفسه كان يقول..(ماذا فعلت ليحدث معي ذلك؟) مسيرته الكروية لا تقارن مع غيره، هذا الأمر أحزنني كثيرا".

وتابع المدرب المخضرم "أنا أدعمه لأنه ركيزة أساسية في المنتخب، لكن لم أفكر أبدا في إقحام نفسي في قرارات مدرب ريال مدريد".

وأكد ديل بوسكي أنه لم يتردد للحظة في استدعاء كاسياس لقائمة المنتخب المشاركة في كأس القارات الشهر المقبل.

وفي سياق آخر يعتقد بطل العالم وأوروبا 2010 و2012 أن انضمام البرازيلي نيمار دا سيلفا قد يسبب مشاكل لفريق برشلونة في ظل وجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشيرا الى أنه مر بالأمر نفسه حين كان مدربا لريال مدريد.

وامتدح ديل بوسكي نيمار حيث وصفه بـ"الفنان"، ويملك مهارات فردية رائعة، واعتبره صفقة جيدة، وقد يحلق بعيدا في سماء النجومية.