وفد جزائري يصل إلى القاهرة السبت لبدء اجتماعات اللجنة المشتركة

يتوجه وفد جزائري، إلى القاهرة، السبت، لبدء اجتماعاته في إطار مجموعة عمل اللجنة الجزائرية – المصرية، المكلفة بالاعداد لعقد الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، برئاسة كل من إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ونظيره الجزائري، عبدالمالك سلال، نهاية 2014.

وذكرت مصادر مطلعة، أن الوفد عقب وصوله إلى القاهرة سيعقد اجتماعات على مدى يومين، يتناول خلالها عدة موضوعات متعلقة بالتعاون في مجال الطاقة والغاز وتسوية مستحقات مصر للطيران، وآخرى تتعلق الصحة والتعاون في مجال البناء والتشييد والمجال الزراعي، وسبل تحسين الاستثمارات بين البلدين.

ويضم الوفد الجزائرى، الذي يرأسه السفير عبدالحميد شبشوب، المدير العام للبلدان العربية، عبدالمالك بوفتوش، وزير مفوض، والمدير الفرعى لبلدان المشرق العربى، هشام عمارى، رئيس مكتب مصر، معمر حمادة، مدير العلاقات الخارجية بوزارة الطاقة، زين الدين بوسوسة، رئيس قسم التعاون بوزارة الصناعة والمناجم، عبدالمالك زيزي، مدير فرعى بوزارة المالية، وممثلين عن وزارة السكن والعمران، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة النقل، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ووزارة البريد وتكنولوجيا الاعلام والاتصال، والثقافة، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعى، وبنك الجزائر، والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.