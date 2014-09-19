أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

وفد جزائري يصل إلى القاهرة السبت لبدء اجتماعات اللجنة المشتركة

  • مصر
  • 5
Google+ Print

يتوجه وفد جزائري، إلى القاهرة، السبت، لبدء اجتماعاته في إطار مجموعة عمل اللجنة الجزائرية – المصرية، المكلفة بالاعداد لعقد الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، برئاسة كل من إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ونظيره الجزائري، عبدالمالك سلال، نهاية 2014.

وذكرت مصادر مطلعة، أن الوفد عقب وصوله إلى القاهرة سيعقد اجتماعات على مدى يومين، يتناول خلالها عدة موضوعات متعلقة بالتعاون في مجال الطاقة والغاز وتسوية مستحقات للطيران، وآخرى تتعلق الصحة والتعاون في مجال البناء والتشييد والمجال الزراعي، وسبل تحسين الاستثمارات بين البلدين.

ويضم الوفد الجزائرى، الذي يرأسه السفير عبدالحميد شبشوب، المدير العام للبلدان العربية، عبدالمالك بوفتوش، وزير مفوض، والمدير الفرعى لبلدان المشرق العربى، هشام عمارى، رئيس مكتب مصر، معمر حمادة، مدير العلاقات الخارجية بوزارة الطاقة، زين الدين بوسوسة، رئيس قسم التعاون بوزارة الصناعة والمناجم، عبدالمالك زيزي، مدير فرعى بوزارة المالية، وممثلين عن وزارة السكن والعمران، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة النقل، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ووزارة البريد وتكنولوجيا الاعلام والاتصال، والثقافة، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعى، وبنك الجزائر، والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية