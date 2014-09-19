بالصور.. قوات الجيش ببورسعيد تغلق 4 مدقات خلف المقابر الجديدة للتصدي للتهريب

قامت قوات الجيش لتأمين بورسعيد، اليوم الجمعة، غلق 4 مدقات خلف االمقابر الجديدة لإحكام السيطرة على مخارج المدينة والتضيق على عناصر التهريب التي اعتادت استغلال الثغرات والتهريب منها.

وكان العقيد أركان حرب شريف شلبى، نائب قائد قوات التأمين ببورسعيد قد تولي عملية حفر وردم المدقات وعمل الستائر الرملية والحجرية لإعاقة حركة عناصر التهريب وقطع الطريق عنهملاعاقتعم ووضع سد رملي أمامهم يعوق حركتهم و منع السيارات من التهريب.

و قد تم الاستعانة بحفار جهاز الطوارئ والانقاذ للمحافظة والذى قام بحفر المدقات بعرض الطريق على عمق اكثر من 4 أمتار ثم عملية ردم بما يعلوا عن الطريق 4 أمتار.