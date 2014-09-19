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وزير التموين: مد فترة الأوكازيون حتى نهاية الشهر الحالي

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وزير التموين: مد فترة الأوكازيون حتى نهاية الشهر الحالي وزير التموين: مد فترة الأوكازيون حتى نهاية الشهر الحالي

وزير والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم ضبط حوالي 1072 مخالفة خلال فترة الأوكازيون الصيفي الحالي الذي بدأ أوائل الشهر الماضي وحتي الآن.

وقال – في تصريحات له اليوم – إن المخالفات تتضمن عدم الحصول على ترخيص للمشاركة في الأوكازيون أو عمل أوكازيون وهمي دون تخفيض أو استخدام لغة أجنبية في الإعلان أو عدم استبدال السلعة أو رد قيمتها، مشيرا إلى أنه تم مد فترة الأوكازيون حتى نهاية الشهر الحالي، وذلك حتي تتضمن الفترة مرحلة دخول المدارس وعيد الأضحى المبارك، وقيام المواطنين بشراء احتياجاتهم من الملابس والأحذية وجميع المستلزمات.

وأوضح أن عدد المحلات والمتاجر المشاركة في الأوكازيون من القطاع العام والخاص والتعاوني والاستثماري بلغ 2922 محلا على مستوى الجمهورية حتى الآن، وأن التخفيضات في الأسعار تتراوح من 20% إلى 50% على جميع السلع المعروضة من ملابس وأحذية وغيرها.

ولفت إلى أن المشاركة في الأوكازيون ليست إلزامية على التجار، وأن لكل تاجر الحرية في اختيار السلعة التي يدخل بها الأوكازيون ونسبة التخفيض التي يقررها والالتزام بها، مشيرا إلى أنه على المواطنين عند الشراء الحصول على فاتورة من المحل بنوع السلعة وسعرها وله الحق في رد السلعة خلال 14 يوما من شرائها وذلك حسب قانون حماية المستهلك وفي حاله الشكوى فعلي المواطنين الاتصال بالخط الساخن كول سنتر 19280.

أ ش أ

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