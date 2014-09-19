البورصة تربح 10.8 مليار جنيه وارتفاع جماعي لمؤشراتها فى أسبوع

ربحت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الجاري نحو 10.8 مليار جنيه ليبلغ رأسمالها السوقي نحو 527.2 مليار جنيه مقابل 516.4 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي بارتفاع بلغت نسبته 2.1 %.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، والذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، ارتفاع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي حيث قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 2.67 % ليصل إلي مستوى 9729 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 3.31 % ليصل إلي مستوى 632 نقطة، كما زاد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا بنحو 3.02 % ليصل إلي مستوى 1152 نقطة، وارتفع مؤشر (إيجي اكس 20) محدد الأوزان بنحو 2.68 % ليصل إلي مستوى 11.236 نقطة.

وأشار التقرير إلى تراجع أحجام قيم التداولات خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى نحو3.5 مليار جنيه من خلال تداول 596 مليون ورقة منفذة على 105 آلاف عملية، مقارنة بقيم تداول بلغت 5 مليارات جنيه من خلال تداول 917 مليون ورقة منفذة على 142 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح أن إجمالي قيم التداول في بورصة النيل بلغ 9 ملايين جنيه من خلال تداول3.9مليون ورقة منفذة 1598 عملية.

وأضاف أن “سوق الأسهم استحوذت على 91.61 % من إجمالي قيم التداولات داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على 8.38 %”.

ولفت التقرير إلي أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 75.39 % من إجمالي تعاملات السوق، فيما استحوذ الأجانب غير العرب على 18.58 % والعرب على 6.03%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وذكر التقرير أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافى بيع بقيمة 20.67 ىمليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بلغ 69ر19 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن صافى تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافى شراء بلغ 815ر1 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء 179ر2 مليار جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ولفت التقرير إلى أن المؤسسات استحوذت على 41.17 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.83 %، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 45.82 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وفى سوق السندات، أظهر التقرير أن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغ 289 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 280 ألف سند تقريبا.

أ ش أ