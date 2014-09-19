الوزير الأول في اسكتلندا يعترف بهزيمته في الاستفتاء على الاستقلال

إعترف الوزير الأول في اسكتلندا ألكس سالموند صباح اليوم الجمعة بهزيمته في الاستفتاء على استقلال بلاده عن المملكة المتحدة ، موجها الشكر ل 6ر1 مليون ناخب صوتوا لصالح الاستقلال.
وفي كلمة له في أدنبرة اليوم بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات ، قال سالموند ” أقبل هذا الحكم” ، داعيا جميع الاسكتلنديين للموافقة عليه أيضا ، ووعد بالعمل “بشكل بناء” مع جميع الأحزاب لضمان سلطات أوسع لاسكتلندا من البرلمان البريطاني.
وفي إشارة منه للوعد الذي قطعته الأحزاب المؤيدة للاتحاد بمنح البرلمان الاسكتلندي سلطات أوسع ، قال زعيم الحزب القومي الاسكتلندي ” اسكتلندا تتوقع أن تحترموا هذه الوعود وتنفذوها بشكل سريع” ، وشدد على أن الاستفتاء على الاستقلال زرع الخوف في قلب ويستمنستر “مقر البرلمان البريطاني”.
وكانت المؤشرات الاولية قد أشارت الى رفض الاسكتلنديين الاستقلال عن المملكة المتحدة في الاستفتاء الذي أجري مساء أمس الخميس ، بعد أن حققت حملة معارضة الاستقلال الفوز في 28 مقاطعة ، مقابل أربع مقاطعات فقط حصلت عليهم حملة دعم الاستقلال.
وكانت مقاطعة كلاكمانشاير أولى المقاطعات التي تعلن نتيجتها لصالح رفض الاستقلال ، وبلغ إجمالي عدد الناخبين فيها 35 الفا و386 ناخبا بنسبة مشاركة بلغت 6ر88 % ، وصوت لصالح البقاء ضمن المملكة المتحدة 19 الفا و36 صوتا بنسبة 80ر53 % ، مقابل 16 الفا و350 شخصا بنسبة 20ر46 % لصالح الاستقلال.
أ ش أ