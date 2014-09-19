الوزير الأول في اسكتلندا يعترف بهزيمته في الاستفتاء على الاستقلال

إعترف الوزير الأول في اسكتلندا ألكس سالموند صباح اليوم ‏الجمعة بهزيمته في الاستفتاء على استقلال بلاده عن المملكة المتحدة ، موجها الشكر ل 6ر1 مليون ناخب صوتوا لصالح الاستقلال.‏

وفي كلمة له في أدنبرة اليوم بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات ، قال سالموند ” أقبل هذا ‏الحكم” ، داعيا جميع الاسكتلنديين للموافقة عليه أيضا ، ووعد بالعمل “بشكل بناء” مع جميع الأحزاب لضمان سلطات أوسع لاسكتلندا من ‏البرلمان البريطاني.‏

وفي إشارة منه للوعد الذي قطعته الأحزاب المؤيدة للاتحاد بمنح البرلمان الاسكتلندي سلطات ‏أوسع ، قال زعيم الحزب القومي الاسكتلندي ” اسكتلندا تتوقع أن تحترموا هذه الوعود وتنفذوها ‏بشكل سريع” ، وشدد على أن الاستفتاء على الاستقلال زرع الخوف في قلب ويستمنستر “مقر البرلمان ‏البريطاني”.‏

وكانت المؤشرات الاولية قد أشارت الى رفض الاسكتلنديين الاستقلال عن المملكة المتحدة في الاستفتاء ‏الذي أجري مساء أمس الخميس ، بعد أن حققت حملة معارضة الاستقلال الفوز في 28 مقاطعة ، مقابل أربع مقاطعات فقط حصلت ‏عليهم حملة دعم الاستقلال.‏

وكانت مقاطعة كلاكمانشاير أولى المقاطعات التي تعلن نتيجتها لصالح رفض الاستقلال ، وبلغ إجمالي عدد الناخبين فيها 35 الفا و386 ناخبا بنسبة مشاركة بلغت 6ر88 % ، وصوت لصالح ‏البقاء ضمن المملكة المتحدة 19 الفا و36 صوتا بنسبة 80ر53 % ، مقابل 16 الفا و350 شخصا ‏بنسبة 20ر46 % لصالح الاستقلال.‏

أ ش أ