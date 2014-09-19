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الفنان عماد اليوسف يوقّع عقد شراكة مع مليونير لدعم المشاريع الصغيرة

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الفنان عماد اليوسف يوقّع عقد شراكة مع مليونير لدعم المشاريع الصغيرة الفنان عماد اليوسف يوقّع عقد شراكة مع مليونير لدعم المشاريع الصغيرة

الجمعة 19-09-2014 02:44

أعلن الفنان السعودي عماد اليوسف عن توقيع عقد شراكة بينه وبين رجل أعمال مليونير تحفّظ عن ذكر اسمه في الوقت الراهن، موضحاً أنّه من الممكن الكشف عنه لاحقاُ. وتأتي هذه الشراكة لدعم المشاريع الصغيرة في إطار خدمة الشباب في المجتمع، على أنّ تكون شركته هي من يدير ويشرف على هذه المشاريع.

كما كشف الفنان عماد عن رأس مال المشروع، الذي يمكن دعمه، على أن يكون ما بين 50 ألف ريال ونصف مليون ريال. ويشترط أن يكون المشروع وفق دراسات وشروط معينة.

هذا ما نشره الفنان عماد اليوسف عبر صفحته في الـ "فيس بوك"، قائلاً ان كل من لديه مشروع يريد انجازه، عليه التّواصل معه شخصياً عن طريق صفحته.

والجدير بالذكر أنّ الفنان عماد اليوسف معروف بتعاونه في الوسط الفني ودعمه للشباب في مختلف المجالات. وفي اتصال هاتفي لـ "سيدتي نت" معه من أجل معرفة المزيد من التفاصيل قال: "من الصعب الحديث عن التفاصيل في الوقت الراهن، خصوصاً أنني حالياً أجري مناقشات مع الشريك لرفع رأس المال إلى مليون ريال سعودي، لأن المشاريع التي وصلتنا كثيرة، ومعظمها جيدة وتستحق الدّعم، لكن بعد عيد الحج ستتضح الرؤية أكثر، وبالتالي سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي، وسيكون "سيدتي نت" هو أول من يحصل على التفاصيل".

 

 

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