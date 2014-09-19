49 مليون جنيه استثمارات في المناطق الصناعية بقنا

عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا اجتماعا موسعا ضم مجموعة كبيرة من القيادات التنفيذية والمسوؤلة عن ملف الصناعة والاستثمار بالمحافظة لمناقشة أخر المستجدات والتطورات فيه وعلي هامش الاجتماع ناقش الهجان مسؤولي التخطيط والاستثمار لمعرفة الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية في منطقتي كلاحين قفط وهو بنجع حمادي.

ووافق «الهجان» على تخصيص مساحات من الأراضي لإقامة مصانع جديدة في منطقة كلاحين قفط الصناعية منها تخصيص مساحة قدرها 15 ألف م 2 لشركة الهلال والنجمة الذهبية لإقامة مصنع لها لإنتاج الأدوات المنزلية بتكلفة استثمارية قدرها 20 مليون جنيه بالإضافة لتخصيص قطعة ارض مساحتها 4656 م2 لإنشاء مصنع عصائر طبيعية وجبن مطبوخ وصلصة بتكلفة استثمارية قدرها 5 مليون جنيه كما تم تخصيص قطعة أخرى بنفس المساحة لإقامة مطحن سنابل الخير بتكلفة استثمارية قدرها 13 مليون جنيه كما جاري دراسة الطلب المقدم من شركة كريازي لإقامة مركز صيانة ومجمع خدمات لها.

وفى منطقة «هو» الصناعية بنجع حمادي اعتمد المحافظ عدة مصانع منها تخصيص مساحة قدرها 1000 ألف م 2 لإقامة مصنع منتجات خشبية بتكلفة قدرها مليون و22 ألف جنيه بالإضافة لتخصيص قطعة أخرى مساحتها 1000 م2 لإنتاج ألواح الكونتر الخشبية بتكلفة قدرها 7 مليون جنيه كما تم تخصيص قطعة أخرى لإنشاء مصنع أثاث بلاستيكي «كرسي وطرابيزة» بتكلفة استثمارية 2 مليون جنيه وتمت الموافقة أيضا على إنشاء مصنع منظفات صناعية سائلة وبدرة والبالغ تكلفته مليون جنيه ويقام على مساحة قدرها 500 م2، موضحا أن الهدف من أقامة هذه المصانع هو وضع قنا على خريطة مصر الاستثمارية وحل مشكلة البطالة التي يعاني منها قطاع كبير من الشباب وأوصي أصحاب المصانع والشركات بان تكون الأولوية في إدارة وتشغيل هذه المنشات للأيدي العاملة من أبناء المحافظة.

كما ناقش الموقف القانوني لعدد من المصانع خلال الاجتماع وطالب أصحابها بتقنين وأضاعهم وطالب المختصين بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بها .

وأعرب الهجان في نهاية الاجتماع عن رغبته الشديدة في دعوة رجال الإعمال إلى الاستثمار في قنا المصرين منهم والأجانب ذاكرا بان خيراتها مازالت بكرا وإنها تعطي امتيازات كبيرة للمستثمرين مشددا على مسؤولي الاستثمار والصناعة بقنا بضرورة بذل جهد تسويقي غير تقليدي لجذب المستثمرين.