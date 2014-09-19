الشرطة البريطانية تحقق في محاولات تزوير الاستفتاء بأكبر مدن اسكتلندا

تحقق الشرطة البريطانية في تقارير، حول محاولات تزوير فى الاستفتاء الذى جرى أمس على استقلال اسكتلندا ، بعد اكتشاف أن عددًا من الناخبين ‏حاولوا التصويت في مدينة جلاسجو أكثر من مرة.‏

وقال كولن ادجار من مركز مدينة جلاسجو، إن المسؤولين اكتشفوا حالات قليلة حاول فيها ‏بعض الأشخاص التصويت في مراكز الاقتراع المختلفة ، أكثر من مرة ، وأضاف أنه تم إخطار الشرطة ، مشددًا على أن ذلك لن يؤخر اعلان النتيجة النهائية.‏

على جانب آخر ، يستعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لإلقاء كلمة عقب اعلان نتيجة التصويت .‏

وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن كاميرون سيلقي بيانا هاما حول ‏التسوية الدستورية للمملكة المتحدة إذا صوت الاسكتلنديون ضد الاستقلال.‏