الشرطة البريطانية تحقق في محاولات تزوير الاستفتاء بأكبر مدن اسكتلندا

تحقق الشرطة البريطانية في تقارير، حول محاولات تزوير فى الاستفتاء الذى جرى أمس على استقلال اسكتلندا ، بعد اكتشاف أن عددًا من الناخبين حاولوا التصويت في مدينة جلاسجو أكثر من مرة.
وقال كولن ادجار من مركز مدينة جلاسجو، إن المسؤولين اكتشفوا حالات قليلة حاول فيها بعض الأشخاص التصويت في مراكز الاقتراع المختلفة ، أكثر من مرة ، وأضاف أنه تم إخطار الشرطة ، مشددًا على أن ذلك لن يؤخر اعلان النتيجة النهائية.
على جانب آخر ، يستعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لإلقاء كلمة عقب اعلان نتيجة التصويت .
وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن كاميرون سيلقي بيانا هاما حول التسوية الدستورية للمملكة المتحدة إذا صوت الاسكتلنديون ضد الاستقلال.